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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الونش يمنح الزمالك 3 نقاط بفوز صعب على إنبي
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:34 م
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا صعبا على إنبي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز.
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