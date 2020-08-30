9 أكتوبر.. طرح أحدث أعمال النجم العالمي ليام نيسون الفنية

ينتظر النجم العالمي ليام نيسون طرح أحدث أعماله الفنية الجديدة "Honest Thief" في 9 أكتوبر المقبل بعدما كان من المقرر طرحه في يونيو الماضي إلا أنه تأجل بسبب فيروس كورونا.يتناول العمل قصة شخص سرق 9 ملايين دولار من عدد من البنوك بالمدينة، متمكنًا من الحفاظ على سرية هويته، ولكن بعد أن وقع في حب آني "كيت والش"، قرر أن يبدأ بداية جديدة من خلال مسح ماضيه الإجرامي، إلا أنه يقابل اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في إطار من الاكشن والدراما.العمل من إخراج مارك ويليامز، ومن تأليف ويليامز وستيف ألريش، ومن بطولة ليام نيسون وكيت والش وروبرت باتريك وأنتوني راموس وجيفري دونوفان وجاي كورتني.