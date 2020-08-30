مصطفى درويش يتعاون مع «المدفعجية» في أغنية جديدة

أعلن الفنان مصطفى درويش، بطل مسلسل "بـ100 وش" والذي عرض في رمضان الماضي، أغنية جديدة مع فريق المهرجانات "المدفعجية".ونشر "درويش"، صورة له مع إسلام شندي، أحد أعضاء فريق "المدفعجية"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا عليها: "مش عايز أفاجئكم بس أنا بحضر أغنية مع المدفعجية".وكان فريق المدفعجية تعاون مع أبطال مسلسل "بـ100 وش" في غناء تتر المسلسل، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، زينب غريب، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، سارة التونسي، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبوذكرى.