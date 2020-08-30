«صحة المنوفية» تكرم أسر شهداء الجيش الأبيض والمصابين بكورونا

كرم مستشفى حميات منوف التابعة لمديرية الشئون الصحية في المنوفية، شهداء القطاع الطبي (الأطباء والتمريض) العاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.وكرمت «صحة المنوفية» الفريق الطبي بمستشفى حميات منوف على الدور البارز في مكافحة فيروس كورونا.وقال الدكتور أنور محفوظ مدير المستشفى في كلمته، إن العاملين بمستشفى حميات منوف من مصابي كورونا والأطقم الطبية سطروا ملحمة وطنية، وهذا التكريم أقل بكثير مما يستحقوه، مؤكدًا أنهم حملوا على عاتقهم الواجب الوطني، ضاربين أروع الأمثلة في التضحيات.وشهدت الاحتفالية افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد وأطلق عليها اسم شهيد الجيش الأبيض بمستشفى حميات منوف، الدكتور محمد حسب النبي وكيل المستشفى، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بحضور أسرته.حضر الإحتفال الدكتور نصيف حفناوي عضو مجلس الشيوخ ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء، أشرف الليثي رئيس مجلس مدينه منوف نائبًا عن محافظ المنوفية، والنائب أيمن معاذ والنائب أسامة شرشر أعضاء مجلس النواب، وعددًا من قيادات مديرية الصحة ومديري المستشفيات.