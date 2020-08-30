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محافظات

«لأني رجل» تواصل عملها وتستهدف 870 فردًا بالإسكندرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:28 م
مبادرة لأني رجل
مبادرة لأني رجل
هبة عويضه
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نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، حملة "لأني رجل"، حيث تضمنت الحملة لقاءات (فردية – جماعية) لفريق عمل الشباب المتطوع المكون من 9 شباب.

وجاء ذلك في ضوء المرحلة الثانية من مبادرة "لأنى رجل" التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة من 29 حتى 31 أغسطس 2020.

واستهدفت الحملة 635 رجلا، و111 سيدة و124 طفلا، بإجمالي 870 فردا، بنادي الإتحاد السكندري الرياضي بالشاطبي بحي وسط ومركز شباب العمراوي بالمندرة قبلي حي المنتزة.

يذكر أن حملة "لأنى رجل" تهدف إلى نشر الوعى بين الرجال والشباب بأهمية تمكين المرأة من خلال عدد من الرسائل الأساسية التي تتضمن دعم الرجل للمرأة في العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، والتعامل معها فى العمل والدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث والزواج المبكر.

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