تكثيف ساعات تصوير «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري استعدادا لعرضه

واصل فريق عمل المسلسل الدرامي "الوجه الآخر"، الذي يخوض بطولته الفنان ماجد المصري، تصوير مشاهد وأحداث العمل.وأكد مصدر داخل العمل، لـ"الدستور"، أن المخرج سميح النقاش، كثف عدد ساعات التصوير، والتي تصل لأكثر من 10 ساعات يوميا استعدادا لعرضه على قناة "CBC" الفضائية منتصف الشهر المقبل، حيث طرحت شركة "سينرجى" المنتجة للعمل البروموهات الدعائية الخاصة به تمهيدا لعرضه.ويضم المسلسل 45 حلقة وتدور أحداثه حول العديد من القضايا المهمة وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة في إطار من التشويق والإثارة."الوجه الاخر" يشارك في بطولته كل من الفنان ماجد المصرى، الفنانة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، وهو وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، ومن إخراج سميح النقاش.