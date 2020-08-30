«تحت جناحي عصفور» أحدث إبداعات الشاعر جمال القصاص

عن دار ميريت للنشر والتوزيع٬ يصدر قريبًا ديوان تحت جناحي عصفور للشاعر الكبير جمال القصاص.ويعد القصاص أحد الوجوه الشعرية التى ساهمت فى إثراء المشهد فى مصر والعالم العربى، وجاءت تجربته فى سياق تجدد المشهد الشعرى فى عقد السبعينات، ولم يكتف القصاص بالوقوف على أعتاب القصيدة الجديدة فحسب، بل شارك فى إصدار أهم مجلة شعرية مستقلة (إضاءة 77) مع الشعراء حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام) التي أحدثت حالة جدل واسعة وعميقة على المستوى المصرى والعربى، كما قدمت كثيرًا من الأصوات الشابة المهمة، وتركت حراكا فكريا ونقدية مازال صداه يعمل حتى الآن.ومن إحدى قصائد الديوان:الحياة لم تعد طفلتنا المدلَّلةكبرت فجأةعشاق كثيرون يدقون الأبواببعضهم مدجج بأسلحة فتاكةوآخرون يحتضنون ورودًا ذابلةلا أعرف كيف سيسع المسرحُ كلَّ هؤلاءكيف سأوزِّع الأدوارَ بالقسطوماذا سيفعل الإوزُ في حفل التَّخرجوهل سيظل عازفُ الناي الأعمىيلوِّنُ رعشته بين فواصل النور.أنا لم أكتب الحياةلا أعرف هل عاشتنيأم عشتهاومع ذلك ما زلت أكرِّر الدرسَ يوميًاأعدُّ على أصابغي:الجمعة، السبت، الأحد..أشياءُ كثيرة لا تقبل القسمةَ على اثنينلا يعرف أحدهما أنه الآخرأو أن بينهما ثالثًا لا يُرى.يشار إلى أنه سبق وصدر للقصاص: «خصام الوردة 1984 - شمس الرُّخام 1991 - ما من غيمة تشعل البئر 1995 - السحابة التي في المرآة 1998م٬ الجزء الأول والثاني من الأعمال الشعرية الكاملة عن هيئة الكتاب، حاصل على جائزة كفافيس الشعرية عام 1998، ترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية واليونانية».