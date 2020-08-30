رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«تحت جناحي عصفور» أحدث إبداعات الشاعر جمال القصاص

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:22 م
جمال القصاص
جمال القصاص
نضال ممدوح
طباعة
عن دار ميريت للنشر والتوزيع٬ يصدر قريبًا ديوان تحت جناحي عصفور للشاعر الكبير جمال القصاص.

ويعد القصاص أحد الوجوه الشعرية التى ساهمت فى إثراء المشهد فى مصر والعالم العربى، وجاءت تجربته فى سياق تجدد المشهد الشعرى فى عقد السبعينات، ولم يكتف القصاص بالوقوف على أعتاب القصيدة الجديدة فحسب، بل شارك فى إصدار أهم مجلة شعرية مستقلة (إضاءة 77) مع الشعراء حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام) التي أحدثت حالة جدل واسعة وعميقة على المستوى المصرى والعربى، كما قدمت كثيرًا من الأصوات الشابة المهمة، وتركت حراكا فكريا ونقدية مازال صداه يعمل حتى الآن.

ومن إحدى قصائد الديوان:
الحياة لم تعد طفلتنا المدلَّلة
كبرت فجأة
عشاق كثيرون يدقون الأبواب
بعضهم مدجج بأسلحة فتاكة
وآخرون يحتضنون ورودًا ذابلة
لا أعرف كيف سيسع المسرحُ كلَّ هؤلاء
كيف سأوزِّع الأدوارَ بالقسط
وماذا سيفعل الإوزُ في حفل التَّخرج
وهل سيظل عازفُ الناي الأعمى
يلوِّنُ رعشته بين فواصل النور.
أنا لم أكتب الحياة
لا أعرف هل عاشتني
أم عشتها
ومع ذلك ما زلت أكرِّر الدرسَ يوميًا
أعدُّ على أصابغي:
الجمعة، السبت، الأحد..
أشياءُ كثيرة لا تقبل القسمةَ على اثنين

لا يعرف أحدهما أنه الآخر
أو أن بينهما ثالثًا لا يُرى.

يشار إلى أنه سبق وصدر للقصاص: «خصام الوردة 1984 - شمس الرُّخام 1991 - ما من غيمة تشعل البئر 1995 - السحابة التي في المرآة 1998م٬ الجزء الأول والثاني من الأعمال الشعرية الكاملة عن هيئة الكتاب، حاصل على جائزة كفافيس الشعرية عام 1998، ترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية واليونانية».

موضوعات متعلقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«30 يوم تحدي».. الرياضة تجمع المصريين على قلب رجل واحد

منوعات

تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة 2020.. الحد الأدنى للكليات والمعاهد والرابط

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

مقالات الرأي
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
المزيد

الثقافة

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات

«تحت جناحي عصفور» أحدث إبداعات الشاعر جمال القصاص

600 عمل فني وإبداعي تتنافس فى مسابقة «ضى» على جوائز بـ750 ألف جنيه

«الوجود والعزاء.. الفلسفة في مواجهة الخيبات» جديد دار «التنوير»