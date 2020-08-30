«تحت جناحي عصفور» أحدث إبداعات الشاعر جمال القصاص
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:22 م
نضال ممدوحطباعة
عن دار ميريت للنشر والتوزيع٬ يصدر قريبًا ديوان تحت جناحي عصفور للشاعر الكبير جمال القصاص.
ويعد القصاص أحد الوجوه الشعرية التى ساهمت فى إثراء المشهد فى مصر والعالم العربى، وجاءت تجربته فى سياق تجدد المشهد الشعرى فى عقد السبعينات، ولم يكتف القصاص بالوقوف على أعتاب القصيدة الجديدة فحسب، بل شارك فى إصدار أهم مجلة شعرية مستقلة (إضاءة 77) مع الشعراء حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام) التي أحدثت حالة جدل واسعة وعميقة على المستوى المصرى والعربى، كما قدمت كثيرًا من الأصوات الشابة المهمة، وتركت حراكا فكريا ونقدية مازال صداه يعمل حتى الآن.
ومن إحدى قصائد الديوان:
الحياة لم تعد طفلتنا المدلَّلة
كبرت فجأة
عشاق كثيرون يدقون الأبواب
بعضهم مدجج بأسلحة فتاكة
وآخرون يحتضنون ورودًا ذابلة
لا أعرف كيف سيسع المسرحُ كلَّ هؤلاء
كيف سأوزِّع الأدوارَ بالقسط
وماذا سيفعل الإوزُ في حفل التَّخرج
وهل سيظل عازفُ الناي الأعمى
يلوِّنُ رعشته بين فواصل النور.
أنا لم أكتب الحياة
لا أعرف هل عاشتني
أم عشتها
ومع ذلك ما زلت أكرِّر الدرسَ يوميًا
أعدُّ على أصابغي:
الجمعة، السبت، الأحد..
أشياءُ كثيرة لا تقبل القسمةَ على اثنين
لا يعرف أحدهما أنه الآخر
أو أن بينهما ثالثًا لا يُرى.
يشار إلى أنه سبق وصدر للقصاص: «خصام الوردة 1984 - شمس الرُّخام 1991 - ما من غيمة تشعل البئر 1995 - السحابة التي في المرآة 1998م٬ الجزء الأول والثاني من الأعمال الشعرية الكاملة عن هيئة الكتاب، حاصل على جائزة كفافيس الشعرية عام 1998، ترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية واليونانية».
ويعد القصاص أحد الوجوه الشعرية التى ساهمت فى إثراء المشهد فى مصر والعالم العربى، وجاءت تجربته فى سياق تجدد المشهد الشعرى فى عقد السبعينات، ولم يكتف القصاص بالوقوف على أعتاب القصيدة الجديدة فحسب، بل شارك فى إصدار أهم مجلة شعرية مستقلة (إضاءة 77) مع الشعراء حلمى سالم وحسن طلب ورفعت سلام) التي أحدثت حالة جدل واسعة وعميقة على المستوى المصرى والعربى، كما قدمت كثيرًا من الأصوات الشابة المهمة، وتركت حراكا فكريا ونقدية مازال صداه يعمل حتى الآن.
ومن إحدى قصائد الديوان:
الحياة لم تعد طفلتنا المدلَّلة
كبرت فجأة
عشاق كثيرون يدقون الأبواب
بعضهم مدجج بأسلحة فتاكة
وآخرون يحتضنون ورودًا ذابلة
لا أعرف كيف سيسع المسرحُ كلَّ هؤلاء
كيف سأوزِّع الأدوارَ بالقسط
وماذا سيفعل الإوزُ في حفل التَّخرج
وهل سيظل عازفُ الناي الأعمى
يلوِّنُ رعشته بين فواصل النور.
أنا لم أكتب الحياة
لا أعرف هل عاشتني
أم عشتها
ومع ذلك ما زلت أكرِّر الدرسَ يوميًا
أعدُّ على أصابغي:
الجمعة، السبت، الأحد..
أشياءُ كثيرة لا تقبل القسمةَ على اثنين
لا يعرف أحدهما أنه الآخر
أو أن بينهما ثالثًا لا يُرى.
يشار إلى أنه سبق وصدر للقصاص: «خصام الوردة 1984 - شمس الرُّخام 1991 - ما من غيمة تشعل البئر 1995 - السحابة التي في المرآة 1998م٬ الجزء الأول والثاني من الأعمال الشعرية الكاملة عن هيئة الكتاب، حاصل على جائزة كفافيس الشعرية عام 1998، ترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية واليونانية».