سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، مساء اليوم الأحد، عن سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد الدولي.وذكرت خلية الإعلام الأمني- حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن سقوط الصاروخين لم يسفرا عن خسائر بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.