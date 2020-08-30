سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:59 م
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أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، مساء اليوم الأحد، عن سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد الدولي.
وذكرت خلية الإعلام الأمني- حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن سقوط الصاروخين لم يسفرا عن خسائر بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.
وذكرت خلية الإعلام الأمني- حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن سقوط الصاروخين لم يسفرا عن خسائر بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.