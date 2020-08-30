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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«نفت قصد زوجها قتلها».. تفاصيل تحقيقات النيابة في مشاجرة «بلكونة حلوان»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:43 م
بلكونة حلوان
بلكونة حلوان
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة، في بيان، مساء الأحد، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولَ مقطعٍ مُصوَّرٍ بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وقد أبدى رُوَّاد تلك المواقع استياءَهم من فعله مطالبين بالتحقيق معه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وقالت النيابة العامة، إنه تمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي والزوجة المجني عليها والتي شهدت في تحقيقات «النيابة العامة» بتعدي زوجها عليها بالضرب والسبِّ لخلافات زوجية بينهما، نافيةً قصده من ذلك قتلها، واستجوبت «النيابة العامة» المتهم والذي أقر بفعلته وضربه زوجته لما بينهما من خلافات، وقد ارتأت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتهم إذ سدد ضمانًا ماليًّا محددًا بعدما نفت زوجته عنه قصد القتل.

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