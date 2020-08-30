البحوث الإسلامية: الثقة بالله دفعت أبطال القوات المسلحة للتضحية بأرواحهم

أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة من بطولات عظيمة فى سيناء والمناطق الحدودية، لتحقيق الأمن في هذه المنطقة التي تمثل أمنا قوميا لمصر، واستقرارها يمثل سبيلًا للتنمية الشاملة.وقال الأمين العام، إن ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن وآخرها ما تم الإعلان عنه اليوم من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التى دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية فى مواجهة هذا العدو الغاشم الذى يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا.وأضاف عيّاد: أن ما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة وقوات الشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة فى القضاء على العصابات الإجرامية التى تستهدف استقرار الوطن.كما طالب عيّاد كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.