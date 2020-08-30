البحوث الإسلامية: الثقة بالله دفعت أبطال القوات المسلحة للتضحية بأرواحهم
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:47 م
أميرة العنانيطباعة
أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة من بطولات عظيمة فى سيناء والمناطق الحدودية، لتحقيق الأمن في هذه المنطقة التي تمثل أمنا قوميا لمصر، واستقرارها يمثل سبيلًا للتنمية الشاملة.
وقال الأمين العام، إن ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن وآخرها ما تم الإعلان عنه اليوم من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التى دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية فى مواجهة هذا العدو الغاشم الذى يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا.
وأضاف عيّاد: أن ما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة وقوات الشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة فى القضاء على العصابات الإجرامية التى تستهدف استقرار الوطن.
كما طالب عيّاد كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.
وقال الأمين العام، إن ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن وآخرها ما تم الإعلان عنه اليوم من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التى دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية فى مواجهة هذا العدو الغاشم الذى يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا.
وأضاف عيّاد: أن ما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة وقوات الشرطة فى حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة فى القضاء على العصابات الإجرامية التى تستهدف استقرار الوطن.
كما طالب عيّاد كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.