أدباء الأقاليم: الشللية والمحسوبية تسيطران على الواقع الثقافي

• جمود ثقافي

• تجاهل المواهب

• أسماء مضيئة

• أعمال مشوهة

7 ابدع تصل

• نشر بالمحسوبية

رصد الروائي حمدي البطران أزمات أدباء الأقاليم، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيه "مشكلة أدباء الأقاليم أن هناك نظرية يتم تطبيقها بحرفية ضدهم، نظرية العملة الرديئة التي تطرد الجيدة"، حيث أثار بكلماته تلك غضب كثير من رواد كُتاب الأقاليم، وظلوا يتحدثون عن المشكلات التي تواجههم.بدورها، حاورت «الدستور» عددًا من الشعراء والكُتّاب بالأقاليم؛ لمعرفة المشكلات التي يعانون منها والوقوف على سبل العلاج.قال الرّوائي صلاح هلال إن الثقافة لا تعرف حدود تحاورك في كل مكان فأصبحت الشبكة العنكبوتية تسبح بنا داخل بيوتنا من خلال مواقعها الإيجابية ونسرح بعقولنا معها عبر حوراتنا الافتراضية عبر أكواننا الذي نعيش معه أما النشر الورقي له بريق يجذب القارئ إليه، فنحن نعاني من جمود في الثقافة.أضاف لـ"الدستور" أن أدباء الأقاليم الجادين بأقلامهم بعيدًا عن الإسفاف في الأدب وبعيدًا عن الخوض في أدب الجنس، وكذلك عن مركزية النشر ودور النشر الكبرى التي تساعد على التوزيع، فحاليًا الناشر يبحث عن المادة حتى لو كتب الكاتب رُواياته عن أدب الجنس، فأديب الأقاليم ينشر على حسابه من قوت يومه، فيتم الاتفاق مع الناشر على عدد زهيد.وواصل: «هنا لا أحد يقرأ له ولايعرفه، لأن هذه الكتب توزع مجانًا علي الأدباء وليس القرّاء، على دور النشر الجادة المعروفة تتعامل مع الكاتب وتقرأ أعماله جيدًا وبالتالي تقوم بالنشر له ورقيًا والكترونيًا وهذا نادرًا، منهم كتاب استقروا في القاهرة وأصبحوا عظامًا، وبالتالي يكون أدباء الأقاليم بفكرهم الواعي يصل للمتلقي في أي مكان.أكد الشاعر محمد الشربيني أن أدباء الأقاليم مصطلح أطلقته الهيئات الرسمية المعنية برعاية النشاط الثقافى داخل الوطن وقد أصبح محصورًا في هؤلاء الأدباء الذين يمارسون نشاطهم الإبداعي من خلال الأقاليم الثقافية.وأضاف: ومن التصورات الخاطئة أن نرى أدباء الأقاليم محصورين في هؤلاء الذين يتواجدون داخل قصور الثقافة أو أندية الأدب، لذلك من الكبائر الأدبية أن نجعل من هؤلاء المكون الوحيد لمؤتمر أدباء مصر فالاسم عباءة يجب أن تشمل الأدباء الحقيقيين الكاشفين عن القوة الناعمة للوطن.وتابع، لـ"الدستور"، كانت أهم مشكلاتهم نشر إبداعاتهم وقد تم حلها بالنشر الإقليمي، لكن طرأت مشكلة أفدح، وهى عدم المواكبة النقدية الحقيقية وأقول الحقيقية وما يستتبعها من تسليط الضوء الإعلامي الكاشف عن المواهب والاحتفاء بها وتقييم مشروعاتها وتقويم خطواتها.وأوضح أن مؤتمرات أدباء مصر يجب أن تسعى أمانته إلى استقطاب الأدباء الحقيقيين وأن تسلط وسائل الإعلام على جلساتها وتوصياتها بدلًا من تحولها إلى لقاءات جانبية وترفيهية وتخلو قاعاتها من المعنيين الحقيقيين ويتم متابعة توصياتها بدلًا من تحولها إلى مادة مكررة لا تساوي الحبر الذي سطرت به.أشار إلى أنه ينبغي توجيه نشاطات الأقاليم الثقافية إلى الجامعات الإقليمية فالفئة الحقيقية المستهدفة هم طلاب الجامعات على كافة أطيافهم وتوجهاتهم لاستثمار طاقاتهم وإبراز مواهبهم، ويبقى همسة فى أذن أدباء الأقاليم بحتمية تطوير أدواتهم والتحلي بالمغامرة الأدبية لاكتشاف تخوم جديدة وارتياد معالمها بدلًا من الإحساس بجمود خطواتهم والتنازل عن الرغبة فى القول إلى الاستماع إلى نظرائهم لعلهم يكتشفون خطًا جديدة تؤثر فى مسيرتهم بالإيجاب.يرى الناقد فرج مجاهد أن مشاكل أدباء الأقاليم وغيرهم واحدة، فأنا لا أعترف بالتصنيف الجغرافي الذي يجعل من أدباء مصر فئات ودرجات وهناك العشرات من أدباء يقطنون خارج القاهرة وأفضل عشرات المرات من الأدباء داخلها.وتابع مجاهد: "القضية أن الإعلام يسلط الضوء على أدباء داخل العاصمة لا يهمه الجودة وعلى سبيل المثال نرى فؤاد حجازي رحمه الله، كان في المنصورة لم يتركها حتى مات وقبله محمد الراوي في السويس، وهناك مصطفى نصر وسعيد سالم وأحمد فضل شبلول في الإسكندرية وسمير الفيل وفكري داود ومحسن يونس في دمياط، بل أن الشاعر الكبير محمد الشهاوي يعيش في إحدى قرى كفر الشيخ وحصل على جوائز دولية، وأحمد أبو خنيجر في أسوان وغيرهم.أضاف لـ"الدستور":"أريد أن أقول إن المشاكل واحدة تهم الجميع وأولها بالطبع مشكلة نشر أعمالهم فهم بين شقي الرحى، بين ناشر يأخذ العمل ويأخذ نقودك، وبين مؤسسة تنشر لك بعد عدة سنوات من استلامها العمل، هذه واحدة أما الشيء الآخر هو عدم الاهتمام بالمؤسسات الثقافية وعدم المتابعة للإصدارات الجديدة من متابعة نقدية وندوات وغيرها.وقال مجاهد، في الحقيقة أن الواقع الثقافي مريض وربما يكون نادي القصة الذي أسسه توفيق الحكيم ويوسف السباعي وطه حسين ونجيب محفوظ وجيل الرواد هذا مهدد، الآن، بالطرد من مقر وهو تراث مصر الثقافي وليس مجرد شقة في عمارة، ماذا أقول والقلب عليل.من ناحيته، أكد الروائي محمود أبوعِيشه أن المشكلة الحقيقية فى الإبداع فلم يعد كما كان الكل يتعجل النشر دون أن تنضج التجربة الإبداعية وتصل إلى اليناعة فيولد العمل الفني مثل جنين مشوه، ويحسب على المبدع لذا أود أن أهمس بأذن أحبابي المبدعين اقرأوا أولًا وكثيرًا وعميقا وانتظروا حتى ينضج العمل وسيأتي يوم تبحثون عن عمل لنشره فلا تجدوا؛ لأن أبواب النشر يومها ستكون مشرعة أمامكم.أضاف أبو عيشة أن قيمة المبدع بكيف ما يبدع وليس بالكم، خاصة في ظل الحياة المفتوحة وفي نهاية المطاف لن يبقى إلاّ الإبداع الحقيقي.قال الكاتب حسين عبدالعزيز، إنه على مدار عمرى الأدبي الذى يمتد إلى 25 عامًا، لم يتولد لدى إحساس أنني من الأقاليم، وأذكر موقفًا حدث لي عندما كنت فى صالة تحرير أخبار الأدب في المبنى القديم، حيث وجدت نفسي في صالة التحرير، فنظرت إلى المحررين، فلم أجد فرقا بين وبينهم غير أن هؤلاء حظهم أنهم فى القاهرة، بجوار المؤسسات الصحفية بعكسنا الذين نأتي من أقاليم مصر، لكن الوضع تغير مع اختراع وسائل التواصل الحديثة الذى حل المشكلة وجعل كل شئ سهل مريح فقط ابدع وجود ابداعك، ثم بضغطة زر يصل ابداعك إلى كل الدنيا.الشاعر والكاتب محمد طه شلبي أكد أن المشكلات الأساسية التى يعانى منها أدباء الأقاليم، وأنا منهم، مشكلة النشر الإقليمي حيث يقتصر النشر على المعروفين فى الوسط الأدبى لكثرة تواجدهم في المحافل الأدبية يتعرف على هذا، ويجامل هذه، فالنّشر تحكمه الشللية والتحزب والمجاملات، بحسب رأيه.أضاف شلبي أن أدباء الأقاليم الذين لا يمتلكون الشللية ولا يستطيعون إقامة علاقات مع المسؤولين فلهم الله ويكون نصيبهم أن يتم استلام مخطوطاتهم عن طريق الموظف المختص وتظل سنوات حبيسة الأدراج إلى أن يتم تنظيف المكان منها، الحظ الأكبر من النشر ليس من نصيب أدباء الأقاليم.اختتم حديثه بأنه "إن طالهم الحظ وأصابهم النشر سيكون من حظ شبابهم وهم أقلية وبالصدفة، أما المتحقق أدبيًا من كبار هم سلط عليهم الضوء أو لم يسلط، ليس له حظ من هذا المدعو بالنشر الإقليمي ويكون مجبرًا أن يلجأ للتعاقد مع دار نشر تُسلبه حقه المادى والمعنوي، فقلما تجد دار نشر خاصة محترمة.