تنسيقية الأحزاب تنعي شهداء الوطن بشمال سيناء

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استشهاد أبطال من قواتنا المسلحة الباسلة، في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها قواتنا المسلحة لدحر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتي تحرز فيها تقدمًا كبيرًا يومًا بعد يوم.وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء لأسر شهدائنا الأبطال، قائلة: «نثمن بطولات أبناء القوات المسلحة وقدراتهم الباسلة، ونؤكد أن تلك الجرائم لن تزيدنا إلا إصرارًا حتى نُطهر الوطن من سموم الإرهاب».