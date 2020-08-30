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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل «إلا أنا» حكاية «أمل حياتي»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:45 م
إلا أنا
إلا أنا
حسين الجندي
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عرضت قناة «دي إم سي» المسلسل التليفزيوني الجديد «إلا أنا» حكاية «أمل حياتي» وهو العمل الذي تصدر تريند «جوجل»، عقب عرض الحلقة الأولى أمس السبت وسط تفاعل كبير من مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرها.

وكشفت الشركة «المتحدة» عبر تنويه خاص مستمر عن مواعيد عرض المسلسل الحديد بشكل يومي ببرومو يتم عرضه على قنواتها باستمرار، حيث يتم عرض مسلسل «إلا أنا» حكاية «أمل حياتي» يوميا من السبت للأربعاء في تمام الساعة ٧:٣٠ على Dmc والحادية عشرة مساء على dmc drama.

ونشرت «المتحدة» بشكل دوري بنشر بعض مقاطع الحلقة الاولي التي عرضت أمس عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من مشاهد حلقة أمس وهو العمل المأخوذ قصته ومستوحاة من قصص حياتنا اليومية، حيث تدور أحداثه في 60 حلقة، وهي مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات وتحكي وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تخص المرأة.

مسلسل «إلا أنا» بطولة الفنانة حنان مطاوع وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود ونانسي صلاح وشاهيستا سعد ورامي الطمباري وأحمد كشك ورضوى الشريف وسمر علام، وهو تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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