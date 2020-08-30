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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقابة الأشراف: قادرون على تحقيق النصر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:32 م
محمود الشريف
محمود الشريف
أميرة العناني
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أشادت نقابة الأشراف على لسان نقيبها محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بجهود القوات المسلحة المصرية في بسط الأمن والأمان على كافة أرجاء البلاد، في ظل تحديات متعددة سواء في مواجهة شبح الإرهاب الأسود أو تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقال السيد الشريف، في بيانه، اليوم، إن القوات المسلحة المصرية ستظل درعًا وسيفًا يحمي الوطن ويبذل قصارى جهده في سبيل ذلك، وتضحي بكل ما هو غالٍ ونفيس لحماية الحدود وتوفير الأمن للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن ما نجحت به القوات المسلحة اليوم، هو امتداد للعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي والقضاء على بؤر الإرهاب، في ظل إخلاص وصدق تتمتع به القيادة السياسية المصرية، وينفذه جنودنا الشرفاء والمخلصين في القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونعي نقيب الأشراف، شهداء الجيش المصري الذين ضحوا بأنفسهم في العملية النوعية الذي نفذت خلال الأيام الماضية، ومن سبقهم على مدار السنوات الماضية سعيًا، وتحقيقًا للرسالة التي حملها هؤلاء الجنود على عاتقهم، داعيًا المولى عزوجل أن يعجل بشفاء المصابين، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويوفق قائدها وجيشها ورجال أمنها لما فيه الخير، وأن يوفق مصر قيادة وشعبًا في تلك الحرب التي تقودها جماعات تكفيرية، مغرضة تسعى لتحقيق أهدافها دون مراعاة لتعاليم الأديان أو الحفاظ على النفس التي نهى الله عزوجل عن ترويعها أو قتلها إلا بالحق، مشددًا على أن مصر مهما طال أمد المواجهة مع تلك العناصر المتطرفة سيتحقق لها النصر.

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