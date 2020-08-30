«رجال الأعمال» تؤكد أهمية دور القطاع الزراعي في الناتج المحلي

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة علي عيسى، أهمية دور القطاع الزراعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن زيادة نسبة التصدير خارج مصر، وعقدت الجمعية عدة اجتماعات مع المسئولين بالحكومة، لمناقشة آليات النهوض بقطاع الزراعة والري في مصر.وأرسلت الجمعية توصيات إلى مجلس الوزراء مطالبة وزارة الري بضرورة وضع خطة حول نظام الري في موسم الصيف، مؤكدة ضرورة التركيز على النهوض بالقطاع الزراعي خلال الفترة الحالية سواء للإنتاج المحلي أو للتصدير.وطالبت الجمعية بضرورة عمل زيادة في زراعات الأرز للموسم الجاري، لمنع حدوث أي نقص خلال فترات الأزمات التي تمر بها مصر، مقترحة إيقاف تصدير الأعلاف الجافة والخضراء نظرًا لندرة المياه في مصر.