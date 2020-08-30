إحالة فتاة للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق بالعجوزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، فتاة للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق بمنطقة العجوزة.بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية، يفيد قيام فتاة بنشر الفسق والفجور من خلال عملها في الدعارة، ووجودها بشكل مستمر في أحد الكافيهات الشهيرة الكائنة بمنطقة العجوزة.وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة، تبين أن فتاة في العشرينيات من عمرها تدعى "د. ج" تتواجد بشكل دائم داخل أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة، حيث تقوم بالرقص والتمايل على أنغام الموسيقى بهدف عرض جسدها على راغبي المتعة الحرام.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتقديمها للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات وورود تحريات الأجهزة الأمنية.