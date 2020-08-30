عاملة تتخلص من طفلها الرضيع: «خنقته ورميته في القمامة»

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بإحالة سيدة تخلصت من رضيعها خنقا، وألقته فى القمامة، لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "آمال. م" عاملة بمصنع ملابس، حملت سفاحا من أحد زملائها بالمصنع، بعد علاقة استمرت سنة ونصف، ورفض الزواج منها، مبررا ارتباطه بخطوبة من نجلة عمه فى الصعيد.كما أقرت المتهمة بأن أهلها حاولوا قتلها فور علمهم بحملها، لكنها تمكنت من الهرب منهم، وتأجير غرفة بمنطقة القلج، حتى تمكنت من وضع الطفل وقامت بخنقه وإلقائه في القمامة.كانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالى بقسم شرطة المرج من العثور على جثة طفل رضيع بالقمامة، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبسؤالها أقرت بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.