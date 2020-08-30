تعرفي على أحدث صيحات صبغات الشعر (صور)

تصدرت ألوان صبغات الشعر موضة صيف 2020، فظهر الأحمر بشكل كبير في الأونة الأخيرة، وكانت درجة الأحمر المائل للبرتقالي هي الأكثر رواج فلفتت أنظارنا موضة لون الشعر الأحمر المائل للبرتقالي والأسود والرمادي والبني والبلوند.وقال خبير مصفف الشعر سعيد حافظ، صبغات الشعر تظهر هذا الصيف بدرجات فاتحة وداكنة كي تتناسب مع ذوق كل امرأة، وجميعها مناسبة لأصحاب البشرة السمراء والحنطية والبيضاء، وأن إبرز درجات الشعر في الصيف البني المائل للأشقر أحد الدرجات الشهيرة التي دائمًا ما تلجأ إليها المرأة التي تبحث عن التجديد في صبغات الشعر، حيث تعد صبغة الشعر البني المائل للأشقر وتسمى بالـ Bronde من الدرجات المميزة والرائجة بموضة ألوان صبغات الشعر 2020، وهي مزيج بين الأصفر والبني وتتناسب مع أغلب أنواع البشرة سواء بيضاء أو حنطية.وأضاف لـ«الدستور» أن الشعر الأشقر ظهر هذا العام موضة ولكن بشكل مختلف عن المعتاد، فدائمًا ما يتم صبغ الشعر بالكامل باللون الأشقر، لكن كانت موضة ألوان صبغات الشعر 2020 مختلفة فظهرت مع الخصلات الأمامية فقط أو أطراف الشعر بطريقة الأومبري، لمنحك شكل غير تقليدي، واختارتها أغلب مشاهير ومدوني الموضة للحصول على إطلالة غير تقليدية.وأكد أن الشعر البلاتيني يعد موضة لا تنتهى ويسمى بالـ Platinum Hair من أبرز الصيحات الرائجة في موضة ألوان صبغات الشعر خريف وشتاء 2020، التي ظهرت بأكثر من شكل سواء الشعر البلاتيني الكامل، وأيضًا مع صبغات الشعر التي تتميز بجذور داكنة عن درجة الأشقر البلاتيني.أما موضة الشعر الأسود عادت من جديد لتكون ضمن موضة ألوان صبغات الشعر خريف وشتاء 2020 الأكثر رواجًا، فلا تترددي من تجربة اللون الأسود لتغير لون شعرك أي كانت طبيعة شعرك كيرلي أو ناعم، كما أن صبغة الشعر السوداء مثالية لجميع درجات البشرة بيضاء أو حنطية أو سمراء.وتابع: الشعر البني الشوكولاتة تعد من الصيحات المميزة التي دائمًا ما تتواجد على على قائمة أبرز صيحات ألوان صبغات الشعر، والتي يمكن أن تمنح المرأة مظهر جذاب فهو مناسب لجميع درجات البشرة بيضاء أو حنطية أو سمراء، فإن كنت من أصحاب الشعر البني فيكون مناسب لك بشكل أكبر فلن يكون التغيير جذري.