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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:18 م
شهداء العمليات العسكرية
شهداء العمليات العسكرية
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تنشر «الدستور» أسماء وصور أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال المواجهات مع إرهابيين في عمليات نوعية بسيناء.

وأعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري، وهم رائد مقاتل أحمد الجمل، نقيب مقاتل سعيد حمدي، وملازم أول مهندس محمد معتمد، ومعهم 4 أبطال من الجنود، وذلك أثر انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد.

وأكد المتحدث العسكري في بيان قبل قليل، مقتل 77 عنصرًا تكفيريًا وتدمير 317 وكرًا ومخزنًا للأسلحة في شمال سيناء، إضافة إلى عمليات نوعية في الفترة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس 2020.
شهداء العمليات العسكرية
شهداء العمليات العسكرية
ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء
شهداء العمليات العسكرية
شهداء العمليات العسكرية
ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

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