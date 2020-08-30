ننشر صور شهداء العمليات العسكرية في شمال سيناء

تنشر «الدستور» أسماء وصور أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال المواجهات مع إرهابيين في عمليات نوعية بسيناء.وأعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف تكفيرية وإرهابية، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي، وحتى يوم 30 أغسطس الجاري، وهم رائد مقاتل أحمد الجمل، نقيب مقاتل سعيد حمدي، وملازم أول مهندس محمد معتمد، ومعهم 4 أبطال من الجنود، وذلك أثر انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد.وأكد المتحدث العسكري في بيان قبل قليل، مقتل 77 عنصرًا تكفيريًا وتدمير 317 وكرًا ومخزنًا للأسلحة في شمال سيناء، إضافة إلى عمليات نوعية في الفترة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس 2020.