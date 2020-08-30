«الناشرين المصريين»: جار الاتفاق على تسويق الكتب القانونية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أنه جار الاتفاق مع إحدى الجهات لتسويق الكتب القانونية (رقميًا).ودعا الاتحاد، في بيان الأحد، ناشري الكتب القانونية ممن لديهم كتاب رقمي بالحضور لمقر الاتحاد، في الثانية من مساء الأحد 6 سبتمبر المقبل، أو تفويض من يمثلهم بالحضور، وتكون له كافة الصلاحيات، وذلك لمناقشة التفاصيل الخاصة بالموضوع للأهمية.