المصريين الأحرار: مصر قاهرة لكل متطرف يحاول النيل من استقرارها

ثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون الأسود الساهرة والأبطال المقاتلة لمكافحة الإرهاب، لإرساء دعائم الاستقرار وحفظ أمن البلاد.وقال الحزب، في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن أبطال مصر على مر التاريخ والعصور يضرب المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصل ملحمة بطولة جديدة في مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب الأسود.وأضاف أن الضربات المتتالية لأهل الشر من سقوط رءوس مدبرة وملاحقة أذناب الشيطان وأذرع الإرهاب وسحقهم على أرض الفيروز، تأكيدا أن مصر أهلها وأرض قاهرة لكل خسيس أو متطرف يحاول النيل من استقرارها.ونعى حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء شهداءنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين لاقوا ربهم في مواجهة الشرف ومقاتلة الإرهاب الأسود في سيناء، داعيًا بالشفاء العاجل لكل المصابين من البواسل.وشدد الحزب على ضرورة الاصطفاف الوطني ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة طاغوت الإرهاب وداعميه، وإفساد مكائد العدو ومؤامرات الحاقدين والطامعين.