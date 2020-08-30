ضبط مدرس خالف إجراءات كورونا الاحترازية بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية مدرسًا خالف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بتجميع عدد من الطلاب في أحد العقارات بمنطقة الرجبي بدائرة قسم أول المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعي «ع.ا» بإعطائه دروسًا خصوصية لعدد كبير من الطلاب داخل سنتر تعليمي بأحد العقارات بمنطقة الرجبي بدائرة القسم.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم ضبط (المدرس– مقيم بمحل البلاغ) لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمي للطلبة، وتبين تواجد عدد من الطلاب وتم صرفهم وغلق المكان.