محافظ الأقصر يوافق على خفض درجات القبول بالتعليم الفني

وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2020- 2021.من جانبه، أوضح عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه بعد متابعة أعداد المتقدمين للالتحاق بالتعليم الفني من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 2020 وجد أماكن متاحة ببعض مدارس التعليم الفني طبقا للكثافات المقررة لكل فصل.وبعرض الأمر على المحافظ، وافق على تخفيض درجات القبول لمدرسة العديسات الصناعية من ٢٠٠ لـ١٩٠ درجة، ومدرسة أرمنت الصناعية بنات من ١٨٠ لـ١٧٠درجة، ومدرسة الديمقراط الصناعية من ١٧٠ لـ١٦٥درجة، ومدرسة إسنا الصناعية بنين من ٢١٥ لـ٢٠٥ درجات، ومدرسة إسنا الصناعية بنات من ١٩٥ لـ١٨٥ درجة، ومدرسة إسنا الفندقية من ٢٣٨ درجة لـ٢١٥ درجة.