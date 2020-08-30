غدًا.. نظر استئناف مدرس بنى وحدتي إسعاف ومطافئ بالغربية

تستأنف محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، غدًا الإثنين، محاكمة «محمد. ح. ا»، مدرس بالأزهر الشريف، مقيم قرية كفور بلشاي، التابعة لمركز كفرالزيات، في الدعوى المقامة ضده من إدارة حماية النيل تتهمه بإنشاء وحدتي إسعاف وإطفاء بالقرية على حرم النهر دون الحصول على تراخيص.وانعقدت المحكمة، في جلستها الماضية، وقدم دفاع المتهم مستندات تفيد بأن قطعة الأرض التي تم البناء عليها أملاك دولة وصدر لها قرار تخصيص من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة الغربية والمجالس المحلية السابقة، وأن المشكو في حقه أطلق حملة لجمع التبرعات من أهالي القرية لبناء وحدتي الإسعاف والإطفاء لخدمة أبناء القرية.