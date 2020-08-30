رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د. منى حلمى
د. منى حلمى

لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:04 م
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كل الذين يجعلون حياتى
ممكنة.. مريحة.. سعيدة
من الأموات
أليس الجزع من الموت
إذن هو كبرى الحماقات؟

نموت دون نعى
نموت دون جنازة
نموت دون ذكرى
نموت دون كفن
يشترون حياتنا
ولا نقبض الثمن

محاصرة
بكتب لا أقرأها
وألم لا يقرأنى
محاصرة
بضرورة أداء الواجب
ونتف الشعر والحواجب
محاصرة
برائحة الزهد والقهوة
فتور الدهشة والشهوة
محاصرة
بالغثيان وتأنيب الضمير
بالصخب والعواطف الرخوة
محاصرة
كلمات مبتورة وأحلام ممسوخة
يأسى فى إسعاد أخى الوحيد
وغربة ملامحى فى المرآة المشروخة
محاصرة
بالوزن الزائد عن رشاقتى
والذكريات التى تسبق ظلى
وحكمة تغار من حماقتى
محاصرة
بصرخات الليل
وكوابيس الليل
وأرق الليل
وبرودة الليل
محاصرة
بأنفاس ليس لها رائحتى
ونبض خفقات ليست لقلبى
بأحزان لست مسئولة عنها
وماء لا يروى ظمئى
محاصرة
بالحنين إلى جدتى الراحلة
فى ريعان الشباب
وجدى طويل القامة
لقى مصيره فى الضباب

إذا كان من الجنون
ألا تبهجنى أيام الأعياد
لا أهتم بالمونديالات والمهرجانات
أخلف كل التوقعات والظنون
لا أحضر الأفراح والجنازات
من صخب الناس أهرب
لأختبئ فى قلبك الحنون
فألف أهلًا وسهلًا بالجنون
إذا كان من الجنون
ألا يفرحنى المال والبنون
أتوقف حين يهرول الآخرون
أصمت حينما يتكلم الناس
أتكلم حينما بالصمت يلتحفون
فألف أهلًا وسهلًا بالجنون
إذا كان من الجنون
أن أفضح الضحك على الذقون
أعرى التجارة بأجساد النساء
والسوق الرائجة لفتاوى الفقهاء
أترك وجهى دون مساحيق
لا أضع الكريمات والعطور
وأكتفى بالماء والصابون
فألف أهلًا وسهلًا بالجنون
إذا كان من الجنون
أن أشتهى وطنًا
لا يتعدى سكانه ٢ مليون
لا يتعاطى الدين كما الأفيون
يضمن للنساء كرامة البشر
يفسر بإرادته الشرع والقانون
فألف أهلًا وسهلًا بالجنون

أعرف أنك ستجدين أبرع المحامين
تعكفين على دراسة الأدلة والدوافع
تسمعين وتتأملين كلام وأقوال الشهود
ممتزجة بصرخات الضحايا وآهات المواجع
لكن القضية يا حبيبتى
لو كنت تعلمين
منذ البداية
ماكرة ملتوية غادرة
أشفق عليك من الأمل الخادع
النائم معنا فى سرير واحد
جهدك بلا جدوى والوقت ضائع
وكلاهما واهم أحمق
الشارى والبائع
أشفق عليك من سذاجة التمنى
الملفوفة كالأفعى بإحكام حول رقابنا
والسموم المندسة فى طعامنا وشرابنا
نحن بالفطرة السليمة أنقياء أبرياء
لكن شيئًا ما يغطينا بالدماء
اتركى القضية حبيبتى
فهى
قبل الصرخة الأولى
ولادة متعسرة
هى لو تعلمين
منذ بداية الزمان
يا حبيبتى
قضية خاسرة.

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