لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»

كل الذين يجعلون حياتىممكنة.. مريحة.. سعيدةمن الأمواتأليس الجزع من الموتإذن هو كبرى الحماقات؟نموت دون نعىنموت دون جنازةنموت دون ذكرىنموت دون كفنيشترون حياتناولا نقبض الثمنمحاصرةبكتب لا أقرأهاوألم لا يقرأنىمحاصرةبضرورة أداء الواجبونتف الشعر والحواجبمحاصرةبرائحة الزهد والقهوةفتور الدهشة والشهوةمحاصرةبالغثيان وتأنيب الضميربالصخب والعواطف الرخوةمحاصرةكلمات مبتورة وأحلام ممسوخةيأسى فى إسعاد أخى الوحيدوغربة ملامحى فى المرآة المشروخةمحاصرةبالوزن الزائد عن رشاقتىوالذكريات التى تسبق ظلىوحكمة تغار من حماقتىمحاصرةبصرخات الليلوكوابيس الليلوأرق الليلوبرودة الليلمحاصرةبأنفاس ليس لها رائحتىونبض خفقات ليست لقلبىبأحزان لست مسئولة عنهاوماء لا يروى ظمئىمحاصرةبالحنين إلى جدتى الراحلةفى ريعان الشبابوجدى طويل القامةلقى مصيره فى الضبابإذا كان من الجنونألا تبهجنى أيام الأعيادلا أهتم بالمونديالات والمهرجاناتأخلف كل التوقعات والظنونلا أحضر الأفراح والجنازاتمن صخب الناس أهربلأختبئ فى قلبك الحنونفألف أهلًا وسهلًا بالجنونإذا كان من الجنونألا يفرحنى المال والبنونأتوقف حين يهرول الآخرونأصمت حينما يتكلم الناسأتكلم حينما بالصمت يلتحفونفألف أهلًا وسهلًا بالجنونإذا كان من الجنونأن أفضح الضحك على الذقونأعرى التجارة بأجساد النساءوالسوق الرائجة لفتاوى الفقهاءأترك وجهى دون مساحيقلا أضع الكريمات والعطوروأكتفى بالماء والصابونفألف أهلًا وسهلًا بالجنونإذا كان من الجنونأن أشتهى وطنًالا يتعدى سكانه ٢ مليونلا يتعاطى الدين كما الأفيونيضمن للنساء كرامة البشريفسر بإرادته الشرع والقانونفألف أهلًا وسهلًا بالجنونأعرف أنك ستجدين أبرع المحامينتعكفين على دراسة الأدلة والدوافعتسمعين وتتأملين كلام وأقوال الشهودممتزجة بصرخات الضحايا وآهات المواجعلكن القضية يا حبيبتىلو كنت تعلمينمنذ البدايةماكرة ملتوية غادرةأشفق عليك من الأمل الخادعالنائم معنا فى سرير واحدجهدك بلا جدوى والوقت ضائعوكلاهما واهم أحمقالشارى والبائعأشفق عليك من سذاجة التمنىالملفوفة كالأفعى بإحكام حول رقابناوالسموم المندسة فى طعامنا وشرابنانحن بالفطرة السليمة أنقياء أبرياءلكن شيئًا ما يغطينا بالدماءاتركى القضية حبيبتىفهىقبل الصرخة الأولىولادة متعسرةهى لو تعلمينمنذ بداية الزمانيا حبيبتىقضية خاسرة.