مصر تشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 2020

تشارك مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر عبر الإنترنت، تحت شعار "عجلة التغيير التنظيمية: التنظيم من أجل التحول الرقمي".ومن المقرر أن يشارك المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز، بالمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية، وذلك للتحدث عن جهود قطاع الاتصالات المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا.