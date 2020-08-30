بيتر ميمي ينتهي من تصوير فيلم الخيال العلمي «موسى»

أعلنت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، الانتهاء من تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى".وتم استئناف تصوير الفيلم منذ شهرين بعد فترة توقف كبرى بسبب جائحة كورونا، وسيبدأ المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية، ومن المرتقب طرح الفيلم في السينمات قريبًا.الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترعه ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، ويشارك في إنتاجه 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهى سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.