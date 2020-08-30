السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء زيت الطعام
الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:54 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٣ لسنة ٢٠٢١٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.
وتعقد جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعه ١٢ ظهرا.
وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
وتعقد جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعه ١٢ ظهرا.
وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.