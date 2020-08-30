السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٣ لسنة ٢٠٢١٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.وتعقد جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعه ١٢ ظهرا.وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.