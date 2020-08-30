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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء زيت الطعام

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:54 م
زيت الطعام
زيت الطعام
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم ٣ لسنة ٢٠٢١٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ٢٠٠٠ طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتعقد جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعه ١٢ ظهرا.

وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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