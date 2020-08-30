دورة تدريبية لتطبيق أساليب الإدارة الحديثة بمصر للطيران

نظمت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، برئاسة هشام عبدالحفيظ، دورة تدريبية تحت اسم (نظم الإدارة الحديثة للمديرين) لمديري العموم ومديري الإدارات بالشركة، بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لتأهيل الشباب للقيادة لكي تكون مؤهلة للعمل الإداري بالأساليب الحديثة، ويهدف البرنامج إلى الآتي:** تعريف المشاركين بعلم الإدارة والمصطلحات الإدارية الهامة للممارسة الإدارية الصحيحة.** تعريف المشاركين بالوظائف الرئيسية للإدارة.** التعرف على المهارات القيادية والسلوكية للمديرين.** التعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجي في المستويات الإدارية المختلفة.** تعريف المشاركين على وظائف المنظمة التي تشمل التسويق، الإنتاج، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية.وعقدت الدورة التدريبية بالمقر الرئيسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث استمر التدريب 6 أسابيع على يد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مختلف مجالات الإدارة.وتهتم شركة مصر للطيران باستمرار بالجانب البشري، كما أنها تسعى دائمًا للتطور باستخدام وتطبيق أحدث الأساليب الإدارية، وتطوير المهارات بمختلف المجالات.