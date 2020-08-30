صفقة القرن.. تفاصيل انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تفاصيل العرض المقدم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لـ لاعبهم المحتمل، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني.







