سعيد شعيب يكتب: متى يتوقف الابتزاز باسم القضية الفلسطينية؟

دعنى أقول لك إنه قد حان أن نطرح هذا السؤال بشجاعة: متى يتوقف الابتزاز الفلسطينى.. متى يتوقف الابتزاز باسم فلسطين؟فقد استمر هذا المنهج عقودًا وعقودًا، وأدى إلى الكثير من الكوارث فى الشرق الأوسط، بل ويمكننى القول إنه أدى بالقطع إلى عدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وسأقول لك كيف، وسوف أبدأ من كندا.فى إحدى الاحتفاليات السنوية بالثقافة الفلسطينية، كانت النشوة قد وصلت ذروتها، جمع غفير متلاصق، رجال ونساء وأطفال شباب وكبار سن، لا يوجد مكان لـ«إبرة».توالت أغانى المطربين والمطربات، كان الرقص والغناء جماعيًا، ووصل الحماس الحار ذروته حين قال المطرب «وين الجيش العربى وين.. وين الجيش العربى وين»؟كان ذلك فى العاصمة الكندية أوتاوا، جو حماسى هتافى، مشحون بالحنين للوطن، وربما كان هناك من بكى وهو يهتف: وين الجيش العربى وين؟تذكرت المشهد الشهير للفنان الراحل محمود الجندى فى فيلم ناجى العلى، عندما صرخ بكل قوته غاضبًا وباكيًا «فين الجيوش العربية فين الجيوش العربية، فين الجيوش العربية؟!».ولا يختلف ذلك عما قاله الشاب الفلسطينى الذى قابلته فى كندا، كان غاضبًا وحماسيًا: لو الدول العربية تدينا السلاح كنا حررنا فلسطين.ما حدث فى الاحتفال الفلسطينى فى كندا، حدث فى كل الاحتفالات التى حضرتها لمناصرة «الشعب الفلسطينى»، «وين الجيش العربى وين؟». سواء كان ذلك فى الأردن أو القاهرة أو فى أى مكان. بل وفى الأغلب الأعم ستجد هذا الخطاب راسخًا فى الثقافة الفلسطينية السائدة، مظلومية شديدة الوجع، وبعدها «وين الجيش العربى وين؟!».الشاب الفلسطينى الغاضب الذى كانت مشكلته لتحرير فلسطين «أن العرب يعطوه السلاح»، قال الكثير عن خيانة الأنظمة العربية والكثير والكثير من الانتقادات الحادة لـ«العرب» فهم سبب كل البلاوى، باعوا القضية الفلسطينية. خلاصة الكلام: وين الجيش العربى وين؟!فهل هذا الصراخ صحيح وهذا المنطق صحيح؟هذا الشاب الفلسطينى مثل كثيرين، لم يتحدث أبدًا عن أى خطأ وقع فيه الفلسطينيون، ولا تحدث أبدًا عن أى خطأ وقع فيه القادة الفلسطينيون، سواء فرع فتح أو حماس أو غيرهما، هؤلاء الذين قادوا «العمل الثورى»، ولكنه انطلق من «يقين»: «وين الجيش العربى وين»، ومن «مظلومية» أنه ضحية غيره من الناس، الفلسطينيون ضحايا لـ«أنظمة عربية» خائنة وعميلة.. إلخ.وبالطبع وبالقطع ضحايا للغرب الذى زرع هذا «الكيان الشيطانى» إسرائيل فى أرضهم، ورعاه ويحميه.هذا الشاب مثل كثيرين عمل بعد تخرجه فى الخليج سنوات طويلة، و«لما الدنيا باظت» لم يفكر فى العودة و«تحرير الأرض»، حتى عبر الأردن التى يحمل جنسيتها، لكنه قرر «القتال» بالمعنى الحرفى للكلمة لكى يحصل على إقامة دائمة فى كندا وبعدها الجنسية، أى فى الغرب الاستعمارى المتوحش الذى حطم وطنه، من المؤكد أن الذين كانوا ينتفضون غضبًا فى الاحتفالية الفلسطينية: وين الجيش العربى وين؟، لم يفكروا فى ترك كندا، هذا البلد المريح، والعودة إلى فلسطين، أو حتى العودة إلى الأردن لكى «يحرروا الأرض» بأى طريقة، فجميعهم فى انتظار «الجيش العربى».ربما اللافت أن هناك صحفيًا فلسطينيًا قضى عمره كله تقريبًا يعمل فى وكالة أنباء أجنبية فى القاهرة يملكها الغرب المتوحش الداعم لإسرائيل، كتب مؤخرًا بغضب: فلسطين ضحية الأمن القومى لمصر. أى أن فلسطين هى ضحية «الغير» الأشرار وحدهم، والفلسطينيون «الملائكة» هم ضحية مصر!. ولذلك لا بد أن يصرخ: فين الجيش المصرى فين؟ أو مع الصارخين فى كل مكان: وين الجيش العربى وين؟ وبالطبع لا يصرخ: فين الجيش الفلسطينى وين؟!زميلى الفلسطينى الذى اشترى «أرضًا» فى أحد بلدان أوروبا الشرقية، لكى يتمكن من الحصول على إقامة فى هذا البلد الغربى «فى الغرب الذى يحمى إسرائيل ويقف ضد الفلسطينيين»، بعد أن عمل عقودًا فى الخليج- من المؤكد أنه هو وأولاده يصرخون فى كل مناسبة: وين الجيش العربى وين؟ وهم يحملون جنسية بلد من دول الاتحاد الأوروبى، ولم يفكروا أبدًا فى العودة إلى موطنهم غزة فى فلسطين، لكى ينعموا باختيارهم الديمقراطى «حكومة حماس» ويساندوها وهى «تقاوم» إسرائيل.أنا لا أتحدث عن حالات فردية، وإنما مزاج عام، وبالقطع هناك استثناءات، لكن هناك شعب أغلبيته لا تؤمن بأن تحرير أرضه بأى طريقة هى مسئوليته وحده، والآخرون دورهم المساعدة لو أرادوا. فربما يكون الفلسطينيون هم الشعب الوحيد فى العالم الذى يعتبر أن «استعادة وطنه» مسئولية غيره، وليست مسئوليته وحده.دعنى أقول لك إن هذا فى رأيى هو سبب رئيسى لفشل هذا الشعب حتى الآن فى الحصول على حقوقه، فكيف يحررها وهو يؤمن بأن هذا هو دور غيره؟ فقد حدث استسلام لهذه الفكرة، فكرة أن غيرنا لا بد أن يحررنا، فكرة: وين الجيش العربى وين؟!بل وربما المزاج الفلسطينى ضخّم فكرة «القومية العربية» حتى لا يواجهون أنفسهم بأن «تحرير» أرضهم مسئوليتهم وأنهم وحدهم يتحملون مسئولية الفشل، فهى فى الحقيقة فكرة مريحة أن تنتمى لكيان أكبر من وطنك، وربما تنسى وطنك ولا يتبقى سوى الصراخ والعويل: وين الجيش العربى وين؟!.نحن فى الأساس لسنا «عربًا»، نحن شعوب تم احتلالها بالسلاح من قبيلة قريش، وتم إجبارنا على التحدث بلغة المستعمر، وهى بالمناسبة ليست «اللغة العربية»، ولكنها لهجة قريش «لسان عربى»، والتى أصبحت فيما بعد ما نسميه اللغة العربية. لذلك فمصر ليست عربية ولا سوريا ولا كل الدول التى تتحدث شعوبها العربية. بالضبط مثل أن دول إفريقيا التى تتحدث الفرنسية وشعوبها ليست فرنسية، والشعوب التى تتحدث الإسبانية وهم ليسوا إسبانًا.لذلك فمن الأكاذيب الكبرى التى روجها قطاع ليس قليلًا من الفلسطينيين هى أن «فلسطين عربية» فهى ليست عربية، إنها فلسطينية، شعبها يتحدث العربية، ويتكون من أقليات دينية وعرقية كثيرة، ثم إجبارها مثل كل الشعوب التى احتلتها قبيلة قريش باسم الإسلام على التحدث بالعربية.دعك من خرافة ثقافة الوحدة «العربية»، فهذه كذبة كبيرة ولا توجد وحدة ثقافية بين المكسيك التى تتحدث الإسبانية و«إسبانيا»، ولا هناك وحدة ثقافية بين بوركينا فاسو التى تتحدث الفرنسية وفرنسا، ولذلك ليست هناك وحدة ثقافية بين شعوب الشرق الأوسط المتنوعة و«عرب الجزيرة العربية»، أو ما نسميها السعودية. لسنا شيئًا واحدًا ولا حتى لغة عربية واحدة، فجميعنا نتحدث بلهجات تأثرت بلغة قريش، وتكاد تكون لغات مختلفة، وحتما ستكون لغات مختلفة مستقبلًا مثلما حدث مع اللاتينية التى خرجت منها كل اللغات الأوروبية. قد يجمعنا بعض المصالح، بعض السمات نتيجة الجغرافيا المتقاربة، لكننا لسنا شيئًا واحدًا ولا ثقافة واحدة.هذا الهوس بـ«فلسطين عربية» واحد من أسباب الفشل، فهو شعار لا يوحد الفلسطينيين، ولكنه يفرقهم، لأن هذا الشعب مثل كل شعوب الشرق الأوسط ليس عربيًا، ولكنه أقليات دينية وعرقية متنوعة، وكان يمكن أن يوحدهم شعار «تحرير فلسطين الفلسطينية» وليس «تحرير فلسطين العربية».هذا الهوس بـ«وين الجيش العربى وين»؟ جعل أغلب الفلسطينيين يتهمون دولًا نجحت فى استعادة أرضها، مثل مصر، بالخيانة، أى أن الفاشل فى الحصول على حقوقه بطل، لكن الرئيس السادات الذى استعاد الأرض خائن! فهو الذى وقع اتفاقية «كامب ديفيد»، التى يسمونها اتفاقية العار والخيانة.. إلخ. وهناك من اخترع تعبيرات مثل «ثقافة كامب ديفيد» و«عار كامب ديفيد» و«فضيحة كامب ديفيد».. إلخ. وجريمة هذه الاتفاقية أنها أعادت سيناء لمصر. وكأن استعادة أرضك جريمة، والتفريط فيها بطولة.فى حين أنهم لا يوجهون ذات التهم بنفس القوة لياسر عرفات ومنظمته «تحرير فلسطين»، الذى وقّع أيضًا اتفاقًا أسوأ بكثير من كامب ديفيد وحصل بموجبه على «حتة أرض» وسيادة منقوصة، فاستعادة مصر أرضها كاملة جريمة، لكن ما فعله عرفات عمل وطنى و«مش خيانة» ويبررون أن السادات هو السبب؟!.هذه الضجة والمظلومية تتكرر الآن، فدولة الإمارات فعلت مثل عرفات ومنظمته للتحرير، عقدت اتفاقًا مع إسرائيل لأن من يحكمونها يرون أنه لصالح بلدهم، فبالطبع سوف يصرخ الشاب الفلسطينى المقيم فى كندا، والآخر المقيم فى أوروبا، والصحفى الفلسطينى المقيم فى القاهرة، وكثير من الذين يعيشون فى «حتة الأرض» التى حصل عليها عرفات: خيانة، وسوف يتابعون: وين الجيش العربى وين؟ ولن يصرخوا أبدًا: وين الجيش الفلسطينى وين؟!فدائمًا الغير هو المسئول، فالفلسطينى ضحية ومظلوم ويكاد لا يخطئ لذلك لا يتحدثون عن الكثير من جرائم عرفات، ربما أخطرها أن هذا «البطل» حاول احتلال الأردن. كانت أول خطوة هى أنه يريد محاربة إسرائيل من أرض الأردن، أى يريد فرض اختياراته السياسية بالقوة على بلد ليس بلده، وعندما تضرر ورفض الملك حسين حاول إسقاطه وإسقاط نظامه بالسلاح، أى احتلال والاستيلاء على بلد استضافه، فعرفات الذى يحارب الاحتلال يريد احتلال بلد ليس بلده. ومع ذلك تم النظر إلى الملك حسين على أنه «مجرم وخائن» وعرفات وميليشياته المسلحة على أنهم أبطال وضحايا، إنه امتداد بغيض لخطاب المظلومية الكاذب.لم يتعلم عرفات ولا أغلب الفلسطينيين من الدرس، بل نقلوا ميليشياتهم المسلحة إلى لبنان، ليقرر أنها ستكون «الأرض» التى يحارب منها إسرائيل دون إرادة الدولة التى تستضيفه، أى قرر «البطل» ألا يحارب من «أرض فلسطين»، ولكن من أرض لا يملكها ويقرر بالسلاح فرض اختياراته السياسية الفاشلة مجددًا على شعب آخر.وتكررت مجددًا المأساة، عرفات ومن معه الذين يرفضون «الاحتلال الإسرائيلى» يسعون بالسلاح لاحتلال بلد ليس بلدهم. وكانت النتيجة احتلال إسرائيل لبنان بالكامل، والغريب أنه بعد طرده مع ميليشياته تحولوا إلى أبطال وضحايا، إنها المظلومية المقدسة، ولكنها للأسف الكاذبة.عرفات مثل أى رئيس نحاسبه على تحقيق الأهداف، ولذلك هو ديكتاتور فاشل وعلينا أن نُحمل أغلبية هذا الشعب مسئولية هذا الفشل، ونحمل عرفات والذين هللوا له مسئولية بناء كيانات سياسية ديكتاتورية، لم يبنِ مؤسسات ديمقراطية، يحدث فيها تداول للسلطة ونقاش حر حول وسائل حصول الفلسطينيين على حقوقهم وجدوى هذا الطريق أو ذاك، بل كان عرفات ديكتاتورًا رديئًا جمع الثروة والسلطة فى يده، عصف بالمختلفين معه، بل وهناك اتهامات بقتل بعضهم، منهم الرسام الشهير ناجى العلى.هذه المؤسسات الديكتاتورية التى أسسها عرفات ما زالت تحكم الفلسطينيين حتى الآن، عباس ورث الحكم بعد عرفات، ومستمر حتى يموت، ديكتاتور يورث ديكتاتورًا، والفرع الآخر حماس الإخوانية أشد بطشًا وديكتاتورية من عباس، من المؤسف التأكيد على أن الفلسطينى الذى يعيش فى ظل دولة إسرائيل يحظى بحرية ورفاهية كبيرة مقارنة بمن يعيش تحت السلطة الوطنية، حماس أو فتح.هؤلاء القادة الديكتاتوريون الفشلة مسئولية الشعب الفلسطينى وحده، وتغييرهم مسئوليته وحده. لكن هذا مسكوت عنه، فقد نجح أغلب الفلسطينيين فى أن يحولوا أنفسهم إلى «شعب مقدس»، وقادتهم «مقدسون»، لا يجوز لك انتقادهم ولا انتقاد قادتهم، وإلا أصبحت «خائنًا وعميلًا ومنبطحًا».. إلخ. فرضوا بالقوة الناعمة وأحيانًا بالسلاح خيارهم السياسى الفاشل فى الشرق الأوسط.دَعَّمَ هذا التقديس، الإخوان والإسلاميون وعموم اليسار خاصة القوميين، فهم أصحاب مصلحة فى «تقديس» الشعب الفلسطينى، وفى دعم فكرة: «وين الجيش العربى وين؟» أو «وين الجيش الإسلامى وين؟». أرجوك لا تصدقهم حين يبكون حزنًا على الشعب الفلسطينى، القوميون «ناصريون وبعثيون» لو كان صحيحًا أنهم يناصرون الفلسطينيين من باب القيم الإنسانية لرفضوا كل أنواع الاحتلال لأى «أرض عربية»، وليس فقط فلسطين. فلا تسمع رفضهم الاحتلال الإيرانى لمنطقة «عرب الأهواز» ولا رفضوا الاضطهاد المروّع لشعبها هناك. ولو كان ذلك صحيحًا لاعتذروا عن جريمة عبدالناصر بالتدخل «للدقة الاحتلال العسكرى» لليمن لكى يفرض بالقوة على الشعب الموالين له. ولو كان ذلك صحيحًا لرفضوا كل أنواع الاحتلال التى مرت على بلاد الشرق الأوسط، وليس فقط الاحتلال الأوروبى، فهم يمدحون احتلال قبيلة قريش بالسلاح لشعوب المنطقة، وكان احتلالًا استيطانيًا، أراد بالقوة تغيير هويتها اللغوية والثقافية والحضارية.لو كان صحيحًا أنهم يناصرون الإنسانية وضد كل أنواع الاحتلال، لرفضوا احتلال الاتحاد السوفيتى، حليفهم، شعوب منطقة وسط آسيا، وأدانوا الجرائم التى ارتكبها حلفاؤهم القدامى ضد شعوب هذه المنطقة. وأدانوا أيضًا التدخل العسكرى للسوفيت فى بولندا لفرض نظام حكم بالقوة، كانوا اعتذروا عن الجرائم المروعة التى ارتكبها حكامهم عندما حكمونا، من سجن وقتل وغيره وغيره.لكنهم لم يفعلوا، فقط يوجعهم اعتداء جندى إسرائيلى على فلسطينى، لكن لا يؤلم ضميرهم قتل قادة «عرب» مسلمين فى منطقة الأهواز بيد ملالى إيران. لا يؤلمهم ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم فى بلاد الشرق الأوسط الناطقة بالعربية، فقط الاحتلال الإسرائيلى بجرائمه هو الذى يؤلمهم، أليس هذا غريبًا ألا يجعلنا هذا نشك فى ضميرهم الإنسانى؟!ولأن الإنسانية لا تتجزأ، يمكننى القول إنهم لا يناصرون الشعب الفلسطينى المسكين، ولكنهم يكرهون إسرائيل لأنها العقبة الكبرى ومن ورائها الغرب الإمبريالى فى تحقيق خرافة «الوحدة العربية».بالمثل لا يمكننى تصديق أغلب الشيوعيين، فلم نسمع منهم إدانة واحدة لجريمة دعم قبلتهم «الاتحاد السوفيتى» بالمال والرجال والسلاح لتأسيس إسرائيل والاعتراف بها. ولم نسمع من كل هؤلاء البكائين على حقوق هذا الشعب المسكين أى إدانة لما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم فى المنافى فى البلاد الناطقة بالعربية. فللأسف ما يحركهم هو أيديولوجيتهم السياسية وليس قيمًا إنسانية. لذلك التركيز على إسرائيل، وإسرائيل وحدها، لأنها كما يقولون «رأس الحربة للإمبريالية الأمريكية»، أى مشروعهم لتحطيم «الإمبريالية الغربية» لتحل محلها ما يسمونه «الأممية الشيوعية»، وهى بتعبير أدق «الإمبريالية الشيوعية».دعنى أشكك فى أن أغلب الشيوعيين تحركهم قيم إنسانية، ولكن أيديولوجية غير إنسانية، لذلك لم يعتذروا عن الجرائم الاستعمارية للاتحاد السوفيتى، جرائم احتلال وفرض حكومات موالية بالقوة. جرائم ضد الأقليات الدينية وتهجير بالقوة القسرية لملايين البشر من مكان إلى مكان داخل الإمبراطورية السوفيتية، ناهيك عن تخليهم عن أيديولوجيتهم الديكتاتورية غير الإنسانية، فهناك من لا يزال يؤمن بديكتاتورية الطبقة العاملة والحزب الواحد.. إلخ. أى يؤمن بأن من حقه أن يفرض على غيره بالقوة أيديولوجيته.أنظمة حكم فى بلاد ناطقة بالعربية بنت شرعيتها السياسية على «تقديس الشعب الفلسطينى»، والعداء لإسرائيل. لم يبنوا مشروعيتهم على حرية ورفاهية المواطن بل دمروها، فلا صوت يعلو على صوت المعركة. قابلت فى سوريا أظن عام ٢٠٠٩ رجلًا كان يدافع بحرارة عن نظام الأسد، حافظ وابنه بشار، ليس لأنه يعيش فى حرية ورفاهية، ولكن لأن هذا النظام «يقاوم» العدو الصهيونى بكل قوته. وظل الرجل المسكين يدافع ويدافع رغم أن هذا النظام لم يطلق رصاصة واحدة لتحرير الجولان، بل فعل مثل «البطل» ياسر عرفات، احتل البلد المسكين لبنان بالسلاح، لكى يحرر الجولان! لذلك كان طبيعيًا أن تنتشر النكتة: السوريون سيحاربون إسرائيل حتى آخر لبنانى!الإخوان والإسلاميون أيضًا تحركهم أيديولوجيتهم وليس الإنسانية، فهم يكرهون إسرائيل لأنها «دولة يهودية»، أى جزء أساسى من كراهيتهم لليهود، وهم فى ذلك يستندون إلى أحاديث منسوبة لسيدنا النبى محمد، ولقراءتهم للقرآن الكريم.لذلك هم يعتبرون أن «فلسطين إسلامية» ولا يزعجهم على الإطلاق الاحتلال الإيرانى ولا التركى لـ«أرض إسلامية»، الأهواز، جزر الإمارات، سوريا، ليبيا.. إلخ.فهم يرفضون الاحتلال إذا كان المحتل ليس مسلمًا، خاصة إذا كان يهوديًا. أما إذا كان مسلمًا فهم يؤيدونه ويدعمونه بكل قوتهم. لذلك لا يعتبرون قبيلة قريش أو العثمانيين أو أردوغان احتلالًا.أرجوك لا تصدق ما قاله الفلسطينى الذى ينعم بأموال الغرب فى القاهرة: القضية الفلسطينية ضحية الأمن القومى لمصر. لأن الحقيقة تقول إن الأمن القومى لمصر لم يتعرض للخطر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. ولكنه يتعرض لخطر كبير لأن بجوارنا تنظيم إرهابى مسلح اسمه حماس، درّب وسلح إرهابيين فى سيناء، وهذا التنظيم الدينى الفاشى جزء من تنظيم الإخوان الدولى، الذى يقوده أردوغان للسيطرة على الشرق الأوسط، واحتلاله لو أمكن.الحقيقة أن ما نسميه «الإسلام السياسى» حكم الشرق الأوسط أكثر من ١٤٠٠ عام ودمره، وجاء الديكتاتوريون القوميون ليكملوا تخريبه وتدميره، وليدمروا ويخربوا معهم «حقوق الشعب الفلسطينى».دون شك الشعب الفلسطينى له حقوق إنسانية، ولكن استعادة الحقوق هى مسئولية الفلسطينى وليس غيره، والفشل فيها مسئولية القادة الفلسطينيين والشعب دون غيرهما. فبدلًا من أن تتهم بالخيانة الذين نجحوا فى استعادة أرضهم، والذين يحاولون الدفاع عن مصالحهم، عليك الاعتراف بأنك فاشل تمارس الابتزاز، هذه هى الفكرة الأساسية، وإذا حدث وتغير هذا المزاج «وين الجيش العربى وين؟» والاعتراف بالخطايا الفلسطينية ومحاولة التعلم منها وتجاوزها، فمن الممكن أن يجد الشعب الفلسطينى حلًا للوصول إلى حقوقه، لكن هذه المرة ليس عبر الوقوف على جثث غيرهم من شعوب المنطقة وممارسة «كفاح الصريخ والعويل».