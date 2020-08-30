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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأحزاب تواصل حشد الناخبين لجولة الإعادة بـ«الشيوخ»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:15 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
إسلام نصير
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كثفت الأحزاب من استعداداتها لخوض جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومى ٦ و٧ سبتمبر المقبل بالخارج، و٨ و٩ من نفس الشهر بالداخل، لدعم مرشحيها فى ١٤ محافظة على ٢٦ مقعدًا فرديًا.
وتتنافس أحزاب: مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، والاتحاد، والنور، والمؤتمر، والحركة الوطنية، وتشهد جولة الإعادة تربيطات من الأحزاب المشاركة فى قائمة «من أجل مصر» التى فازت بمقاعد القائمة فى الجولة الأولى.
وواصل أغلبية المرشحين الباقين للإعادة حشد الناخبين والدعاية عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبرامجهم الانتخابية، بعيدًا عن التجمعات الجماهيرية، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للوقاية من فيروس كورونا.
وتواصل أمانات المحافظات لـ«مستقبل وطن» مناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات باجتماعاتها، وحث المواطنين على المشاركة فى عملية التصويت، وتذليل أى عقبات داخل اللجان الانتخابية، ونظمت أمانات الحزب مؤتمرات جماهيرية فى عدد من محافظات جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.
من جهته، قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يعمل بشكل مكثف فى الدعاية الانتخابية وتعريف الناخبين بدور الحزب وحثهم على المشاركة بالانتخابات.
وأضاف «صميدة»، لـ«الدستور»، أن المرشحين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى والجولات التعريفية ورسائل «sms» لحث الناخبين على ضرورة المشاركة بالانتخابات وفقًا للضوابط المنظمة للدعاية.
وشهدت أمانات حزب الشعب الجمهورى، برئاسة حازم عمر، بالقليوبية وقنا، نشاطًا مكثفًا بعد الفوز بـ١٥ مقعدًا دون إعادة، وشمل لقاءات انتخابية ودعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ القيادى بحزب الوفد، أن بيت الأمة على مدار تاريخه يركز بشكل أكبر على انتخابات مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشيوخ تحت لواء حزب الوفد مؤخرًا ولم يحالفهم التوفيق، واصفًا إياهم بـ«الأبطال» نظرًا للظروف الاستثنائية التى جرت فيها الانتخابات فى ظل تفشى فيروس كورونا.
وعن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب، قال «تهامى»، لـ«الدستور»، إن الاجتماع الأخير للهيئة العليا للحزب شهد تكليف رؤساء اللجان بالمحافظات المختلفة بإعداد قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية، وفقًا للأسس والشروط التى وضعها الحزب، منها: حسن السمعة والسلوك، والشعبية والاحتكاك بالمواطنين، والقدرة المالية على الإنفاق فى حدود دائرته.
وأضاف «تهامى» أن الحزب لديه مرشحون وكوادر قادرون على المنافسة بقوة فى انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن المدة التى تسبق الانتخابات ستسمح للمرشحين بالتواصل بصورة أكبر مع الناخبين والمواطنين.

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