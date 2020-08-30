رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
تقارير ومتابعات
من هو حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد؟
الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:28 م
حسن عبدالشافي
أحمد عاطف
طباعة
موضوعات متعلقة
انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة فى القاهرة
نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020
نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم
الصور
مؤتمر وزير التعليم العالي
أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري
الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري
صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص
80 صورة من صلاة الجمعة
الأكثر قراءة
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020
نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم
رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020
نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم
المزيد
إنفوجراف
كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)
السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)
7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)
5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)
أيام زمان
كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟
«تربت بعيدا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن
«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب
تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟
المزيد
نجم الساعة
«تطوير وتوفير».. كيف تساهم «ميكنة الجامعات» في تحسين مستوى الطلاب؟
منوعات
منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع
«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان
الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود
29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
المزيد
الثقافة
مؤلف رواية «الباشا»: العمل كتابته مؤلمة.. والتبجح التركي محاولة لإعادة فرض الهيمنة (حوار)
«في ذكراه».. محطات فى حياة «السيد بدير» المبهج الذى مات حزينا
«ينسب لخطيب ثورة عرابى».. تاريخ «اللقانى» أشهر شوارع مصر الجديدة
سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات
المزيد