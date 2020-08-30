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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العرب فى تركيا 10% من السكان.. ويواجهون اضطهادًا بسبب «سياسة التتريك»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:20 م
العرب فى تركيا
العرب فى تركيا
مروة عنبر
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لا يزال العرب فى تركيا يواصلون النضال لنيل حقوقهم المشروعة، فى مواجهة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يحاول إلغاء هويتهم بأى شكل، ويمنعهم من تولى المناصب أو تعليم أبنائهم اللغة العربية، متجاهلًا أنهم يمثلون نحو ١٠٪ من عدد السكان فى الأراضى التركية.
ومع تضييق استمر سنوات طويلة، تجمع العرب فى مقاطعة «هاتاى» الواقعة على الحدود مع سوريا، التى تعرف بين العرب باسم «لواء إسكندرون»، وبينما تحاول النساء ضبط ألسنة الأطفال بلغة القرآن، يناضل الرجال لقول كلمة «أنا عربى» دون خوف.
على إحسان قبلان، محلل سياسى وموظف حكومى عربى ينحدر من مدينة أنطاكيا، قال إن السكان العرب يحاولون التغلب على سياسة التتريك فى هذه المنطقة، من خلال تعليم أولادهم اللغة العربية قبل التركية.
وأشار «قبلان» إلى أن الهوية العربية موجودة فى أنطاكيا وحية فى معظم المدن القريبة منها، لكنها تكاد تختفى فى مدن أخرى يتواجد فيها العرب بكثافة مثل مارسين وأضنة نتيجة سياسة التتريك، وفقًا لما نقلته قناة «العربية».
وتابع: «العرب يعملون فى مختلف المهن فى هذه المناطق، لكنهم مهمشون ولا يقلدون مناصب كبرى أو مهمة فى مؤسسات الدولة، لأنهم يواجهون التمييز خاصة من الناحية الدينية، إذا ما كانوا عربًا علويين».
ويسعى العرب لدخول الحياة السياسية، لكن مختلف الأحزاب التركية يقبل عضوياتهم على أساس أنهم «أتراك من أصول عربية»، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطى، المؤيد للأكراد، ويقوده البروفيسور العربى مدحت سانجار، الذى انتخب رئيسًا مشاركًا للحزب فى شهر فبراير الماضى، مع السياسية الكردية بروين بولدان، ولدى هذا الحزب برلمانيون عرب، منهم تولاى حاتم أوغولارى.
من جهته، قال بركات كار، عضو لجنة الشئون الخارجية فى حزب الشعوب الديمقراطى التعددى، إن الحزب ليس تيارًا كرديًا وإنما هو حزب لكل شعوب البلاد.
وأضاف «كار» أن الأعضاء العرب ضمن صفوف هذا الحزب يستطيعون التعبير عن خصوصياتهم القومية وبإمكانهم بكل بساطة أن يعرفوا عن أنفسهم كعرب لا كأتراك من أصول عربية، كما يحصل ضمن أحزاب تركية أخرى.
وينحدر «كار» من مدينة أنطاكيا، التى تعد إحدى مدن لواء إسكندرون الذى تسيطر عليه أنقرة منذ العام ١٩٣٩، رغم أن سوريا تعتبره المحافظة رقم ١٥ من أراضيها.
وتابع «كار»: «أنا أممى، لكن حين يسألوننى هل أنت تركى؟ أجيب أنا عربى من تركيا، فالفرق شاسع بين أن أكون تركيًا كانتماء قومى، وبين أن تكون جنسيتى تركية كمواطن من هذا البلد، متابعًا: كان ثلثا سكان لواء إسكندرون من العرب، لكن نتيجة سياسات التتريك وترحيلهم من المنطقة، إضافة إلى الهجرة الطوعية من قبلهم لمدن أخرى- باتوا يشكلون اليوم ثلث السكان فقط، ولا يسمح لهم بالتدريس باللغة العربية، لكنّ المسنين والقرويين يتحدثون بلغتهم الأم».
وأشار إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد السكان العرب فى تركيا، لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود عدد يتراوح بين ٧ و٨ ملايين عربى فى البلاد التى يشكل سكانها نحو ٨٠ مليون نسمة.

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