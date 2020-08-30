حزب الله يسمي مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية

قرر الثنائي الشيعي في لبنان حزب الله وحركة أمل، اليوم الأحد، تسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، وفقا لقناة العربية.شغل مصطفى أديب منصب مدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سابقا، وكافأه ميقاتي لاحقا بأن عينه سفيرا، وهو حاليا سفير للبنان في ألمانيا، وهو ليس حزبيا، وفقا لجريدة النهار اللبنانية.وأكدت الصحيفة أن أديب لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وإن كان قريبا من الرئيس ميقاتي. لكن الأخير لم يعد "خارج المنظومة السنية" بانضمامه إلى لقاء رؤساء الحكومات السابقين، لافتة إلى أنه رجل اختصاص وصاحب كفاءة والتعامل معه سهل وممكن من معظم الأطراف.