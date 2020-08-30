نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!

تصاعد الصراع بين فايز السراج ووزير داخليته فتحى باشاغا، سيؤدى، على الأرجح، إلى صدام عسكرى بين ميليشيات طرابلس، الموالية للأول، وميليشيات مصراتة، الداعمة للثانى، بينما يرفض الليبيون الاثنين، ويرفضون أى دور لتركيا فى البلاد، ويطالبون بالتخلص من عملائها وطرد قواتها ومرتزقتها، وتفكيك الميليشيات الإرهابية التابعة لها.

غير الخلافات القائمة، منذ فترة، بين بعض ميليشيات الطرفين، حدث أن اقتحم عدد من المسلحين التابعين للسراج، بداية الشهر الجارى، مقر ما يوصف بـ«المجلس الرئاسى»، بسبب تأخر صرف رواتبهم، وخلف الكواليس، يلعب الفرع الليبى لـ«جماعة الإخوان»، بتأليب الميليشيات ضد بعضها بعضًا، ودعم باشاغا، الذى نرجّح أن يلقى، هو أو السراج أو كلاهما، مصير عبدالقادر التهامى، رئيس مخابرات ذلك التشكيل العصابى، الذى تم نحره فى مايو الماضى.

رئيس ما يوصف بـ«المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق»، كان قد أوقف وزير داخليته، احتياطيًا عن العمل، وأحاله للتحقيق على خليفة المظاهرات، التى تشهدها العاصمة الليبية منذ أكثر من أسبوع، وجاء رد باشاغا، المحتمى بميليشيات مسقط رأسه، مصراتة، بأن أبدى استعداده للمثول أمام جهات التحقيق، شريطة أن يحدث ذلك فى «جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة»، وأوضح، فى بيان، أنه اعترض «على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبى، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه»!.

منذ أكثر من أسبوع، تشهد مدن غرب ليبيا، مظاهرات حاشدة ضد «حكومة السراج»، احتجاجًا على انتشار الفساد، تدهور الأوضاع المعيشية، انقطاع الكهرباء والماء، وطول فترة الانتظار أمام محطات الوقود، كما ندد المتظاهرون بتعريض حياة المواطنين للخطر على أيدى الإرهابيين والمرتزقة، الذين أرسلتهم تركيا، مؤكدين أنهم خرجوا بعد أن فاض بهم الكيل من فساد وإرهاب «حكومة السراج»، مشددين على أنهم مستمرون فى التظاهر حتى إسقاطها.

لدى عودته من تركيا، التى زارها فى التوقيت نفسه القيادى الإخوانى خالد المشرى، جرى استقبال الوزير المقال، أو الموقوف عن العمل، فى مطار معيتيقة، باستعراض عسكرى، ضم نحو ٣٠٠ سيارة مسلحة، على متنها مسلحون يتوعدون السراج وميليشياته. وإياك أن تسأل مَن مع مَن ضد مَن، ليس لصعوبة الإجابة، ولكن لأنك، لو عدت إلى «اتفاق الصخيرات»، الذى سبق أن أوضحنا أنه ساقط منذ توقيعه، ستجده ينص فى ملحق الترتيبات الأمنية على إخراج الميليشيات المسلحة من المدن الليبية بعد سحب أسلحتها الثقيلة، على أن يتم بعد فترة سحب ما تبقى من سلاحها الخفيف، مع دمج أفرادها فى قوات الجيش والشرطة أو فى وظائف مدنية.

زيارة باشاغا والمشرى إلى تركيا، يصعب فصلها عن محاولة التخلص من السراج. الأول تم تعيينه وزيرًا للداخلية، سنة ٢٠١٨، ولعب دورًا أساسيًا فى الاستعانة بالمرتزقة والإرهابيين والأتراك ضد هجوم الجيش الوطنى الليبى، على طرابلس، الذى بدأ فى ٤ أبريل ٢٠١٩، واستمر لمدة ١٤ شهرًا، أما الثانى، المشرى، فهو عضو «حزب العدالة والبناء» الإخوانى، ورئيس «المجلس الاستشارى الأعلى للدولة» الذى لا يمكن لما يوصف بـ«المجلس الرئاسى» أن يصدر قرارًا دون الرجوع إليه. ودعمًا لباشاغا، كتب المشرى فى حسابه على «تويتر»: «فبراير ستنتصر رغم كيد الكائدين». فى إشارة إلى ما توصف بـ«ثورة ١٧ فبراير ٢٠١١»، التى أطاحت بنظام معمر القذافى، والتى لعب فيها كلاهما دورًا شديد الانحطاط.

فى تلك الفترة كان باشاغا عضوًا فى ما يوصف بـ«مجلس مصراتة العسكرى»، وكان دوره الأساسى هو منح حلف شمال الأطلسى «الناتو» الإحداثيات لضرب قوات الجيش الليبى. والآن، صار المذكور أكبر من كونه وزيرًا للداخلية، بدليل أن واشنطن تعامله بالمستوى نفسه الذى تتعامل به مع السراج. وحدث مثلًا، فى ٧ أغسطس الجارى، أن أجرى ريتشارد نورلاند اتصالًا تليفونيًا بالسراج للتشاور بشأن الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، سعيًا للتوصل إلى حل ليبى شامل. وفى اليوم التالى أجرى نورلاند اتصالًا مع باشاغا لبحث الفكرة نفسها، ومع تصاعد الأمور بين الرجلين، قالت السفارة الأمريكية، فى بيان أصدرته السبت، إن «الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون»، وتقدر «الشراكات الوثيقة مع السراج وباشاغا»!.

فى محاولة لخلق توازنات بين الميليشيات الداعمة له، وخوفًا من الانقلاب عليه، قام فايز السراج بتعيين صلاح النمروش، ابن مدينة الزاوية، وزيرًا للدفاع، وترقية محمد الحداد، من أنباء مصراتة، إلى رتبة فريق أول وتعيينه رئيسًا للأركان، وبما أن الحذر لا يمنع القدر، ولأن «آخر خدمة الغز علقة»، فليس بعيدًا أو مستبعدًا أن نرى السراج، قريبًا، يعيش دور منصور الحفنى «أحمد السقا فى فيلم الجزيرة» ويردد، وهو زائغ العينين منكوش الشعر، عبارته الشهيرة: «من النهارده مفيش حكومة.. أنا الحكومة»، قبل أن يقوم قنّاص «شاطر» باصطياده.

