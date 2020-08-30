«أحوال»: أردوغان ورط تركيا في حروب وعداوات مع الدول العربية والأوروبية

أكد تقرير تركي أن النشاط العسكري العدواني والمتزايد لأنقرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر المتوسط تسبب في دخولها صراع مع دول المنطقتين ما يهددها بالدخول في حروب متعددة وفي وقت واحد.وأوضحت صحيفة "أحوال" التركية في تقريرها، اليوم السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ورط أنقرة في حروب وعداوات سواء مع الدول العربية أو الأوروبية.وأشار التقرير إلى أن الصراع في هذه المناطق تميز بدخول دول ولاعبين جدد، ما يهدد المنطقة بالغليان والدخول في حروب واسعة النطاق مع مزيد من إراقة الدماء، لكن من الصعب تخمين أي نزاع سيكون شرارة أحد هذه الحروب.وأكدت الصحيفة أن التوتر بين اليونان وتركيا العضوين بحلف الناتو زاد بعد أن أرسلت أنقرة سفينة أبحاث وتنقيب عن النفط رفقة سفن حربية تركية إلى منطقة متنازع عليها، لترد اليونان بإرسال قوات لتعقب سفينة التنقيب، كما أجرت اليونان مناورات عسكرية مع قبرص وفرنسا بمياه المتوسط ما زاد من خطر التصعيد إلى الدخول مواجهة مباشرة مع تركيا.وأوضحت أن نهج السياسة الخارجية التركية تحت قيادة رجب أردوغان يسعى لاستعادة تراث الإمبراطورية العثمانية باللجوء إلى التدخل العسكري وكسب دعم المسلمين من جنسيات مختلفة إلا أن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل.