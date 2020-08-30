رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحوال»: أردوغان ورط تركيا في حروب وعداوات مع الدول العربية والأوروبية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:54 م
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
طباعة
أكد تقرير تركي أن النشاط العسكري العدواني والمتزايد لأنقرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر المتوسط تسبب في دخولها صراع مع دول المنطقتين ما يهددها بالدخول في حروب متعددة وفي وقت واحد.

وأوضحت صحيفة "أحوال" التركية في تقريرها، اليوم السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ورط أنقرة في حروب وعداوات سواء مع الدول العربية أو الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن الصراع في هذه المناطق تميز بدخول دول ولاعبين جدد، ما يهدد المنطقة بالغليان والدخول في حروب واسعة النطاق مع مزيد من إراقة الدماء، لكن من الصعب تخمين أي نزاع سيكون شرارة أحد هذه الحروب.

وأكدت الصحيفة أن التوتر بين اليونان وتركيا العضوين بحلف الناتو زاد بعد أن أرسلت أنقرة سفينة أبحاث وتنقيب عن النفط رفقة سفن حربية تركية إلى منطقة متنازع عليها، لترد اليونان بإرسال قوات لتعقب سفينة التنقيب، كما أجرت اليونان مناورات عسكرية مع قبرص وفرنسا بمياه المتوسط ما زاد من خطر التصعيد إلى الدخول مواجهة مباشرة مع تركيا.

وأوضحت أن نهج السياسة الخارجية التركية تحت قيادة رجب أردوغان يسعى لاستعادة تراث الإمبراطورية العثمانية باللجوء إلى التدخل العسكري وكسب دعم المسلمين من جنسيات مختلفة إلا أن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان: منسوب النيل ينخفض اعتبارًا من الغد

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث دبلوم صنايع 2020

القوات المسلحة تعلن مقتل 77 تكفيريا في سيناء (فيديو)

الصور

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

إنفوجراف

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«تربت بعيدا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«تطوير وتوفير».. كيف تساهم «ميكنة الجامعات» في تحسين مستوى الطلاب؟

منوعات

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
المزيد

الثقافة

مؤلف رواية «الباشا»: العمل كتابته مؤلمة.. والتبجح التركي محاولة لإعادة فرض الهيمنة (حوار)

«في ذكراه».. محطات فى حياة «السيد بدير» المبهج الذى مات حزينا

«ينسب لخطيب ثورة عرابى».. تاريخ «اللقانى» أشهر شوارع مصر الجديدة

سمير الفيل: أنجزت 67 نصًا قصصيًا سأوزعها على 3 مجموعات