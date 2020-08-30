ضبط هارب من حكم بالسجن في جريمة قتل بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان القبض على عاطل، اليوم الأحد، هارب من جناية قتل، وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات.كانت وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب "محمد أنور حامد"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بشارع رايل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 35467 لسنة 2018، جنايات حلوان قتل، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم سالف الذكر.وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده.