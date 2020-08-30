ضبط هارب من حكم بالسجن في جريمة قتل بحلوان
الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:24 م
هدير مصطفيطباعة
ألقت مباحث قسم شرطة حلوان القبض على عاطل، اليوم الأحد، هارب من جناية قتل، وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات.
كانت وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب "محمد أنور حامد"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بشارع رايل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 35467 لسنة 2018، جنايات حلوان قتل، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم سالف الذكر.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده.
كانت وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب "محمد أنور حامد"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بشارع رايل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 35467 لسنة 2018، جنايات حلوان قتل، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم سالف الذكر.
وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده.