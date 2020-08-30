ضبط عصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بحلوان
الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:19 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على عصابة مكونة من عاطلين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات بالمدينة باستخدام "توكتوك".
بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأحد شوارع المدينة، حيث تمكن من ضبط كل من "محمد. ح. م"، 31 سنة، عاطل ومقيم عمارة العزازية، أطلس، و"محمد. ج. س"، 22 سنة، عاطل ومقيم بمساكن المثلث، حال استقلالهما دراجة بخارية "توكتوك"، وبحوزتهما بطارية خاصة بسيارة، وبسؤالهما عن مصدر تلك البطارية تلعثما وظهرت عليهما علامات الريبة والقلق ولم يبديا سببا مقنعًا لوجودها بحوزتهما.
وباستكمال مناقشتهما وتضييق الخناق عليهما، اعترفا بسرقتها من داخل سيارة بمجاروة 3 المشروع الأمريكي بأسلوب فتح الكابوت وفك البطارية باستخدام آلة حادة ضبطت بحوزتهما.
وأمكن التوصل لمالك البطارية وتبين أنه يدعى "حاتم جمعة إسماعيل"، 39 سنة، موظف بشركة ومقيم بالمشروع الأمريكي، وبعرض البطارية عليه تعرف عليها وأنه كان في طريقه لتحرير محضر بالسرقة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18951 لسنة 2020 وبعرض المتهمان على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأحد شوارع المدينة، حيث تمكن من ضبط كل من "محمد. ح. م"، 31 سنة، عاطل ومقيم عمارة العزازية، أطلس، و"محمد. ج. س"، 22 سنة، عاطل ومقيم بمساكن المثلث، حال استقلالهما دراجة بخارية "توكتوك"، وبحوزتهما بطارية خاصة بسيارة، وبسؤالهما عن مصدر تلك البطارية تلعثما وظهرت عليهما علامات الريبة والقلق ولم يبديا سببا مقنعًا لوجودها بحوزتهما.
وباستكمال مناقشتهما وتضييق الخناق عليهما، اعترفا بسرقتها من داخل سيارة بمجاروة 3 المشروع الأمريكي بأسلوب فتح الكابوت وفك البطارية باستخدام آلة حادة ضبطت بحوزتهما.
وأمكن التوصل لمالك البطارية وتبين أنه يدعى "حاتم جمعة إسماعيل"، 39 سنة، موظف بشركة ومقيم بالمشروع الأمريكي، وبعرض البطارية عليه تعرف عليها وأنه كان في طريقه لتحرير محضر بالسرقة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18951 لسنة 2020 وبعرض المتهمان على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.