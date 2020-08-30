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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة تخصصت في سرقة بطاريات السيارات بحلوان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:19 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
هدير مصطفي
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تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على عصابة مكونة من عاطلين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات بالمدينة باستخدام "توكتوك".

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأحد شوارع المدينة، حيث تمكن من ضبط كل من "محمد. ح. م"، 31 سنة، عاطل ومقيم عمارة العزازية، أطلس، و"محمد. ج. س"، 22 سنة، عاطل ومقيم بمساكن المثلث، حال استقلالهما دراجة بخارية "توكتوك"، وبحوزتهما بطارية خاصة بسيارة، وبسؤالهما عن مصدر تلك البطارية تلعثما وظهرت عليهما علامات الريبة والقلق ولم يبديا سببا مقنعًا لوجودها بحوزتهما.

وباستكمال مناقشتهما وتضييق الخناق عليهما، اعترفا بسرقتها من داخل سيارة بمجاروة 3 المشروع الأمريكي بأسلوب فتح الكابوت وفك البطارية باستخدام آلة حادة ضبطت بحوزتهما.

وأمكن التوصل لمالك البطارية وتبين أنه يدعى "حاتم جمعة إسماعيل"، 39 سنة، موظف بشركة ومقيم بالمشروع الأمريكي، وبعرض البطارية عليه تعرف عليها وأنه كان في طريقه لتحرير محضر بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18951 لسنة 2020 وبعرض المتهمان على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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