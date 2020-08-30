«اختراع» لـ تامر حسني والعسيلي تقترب من المليون الرابع

اقتربت أغنية اختراع التي قدمها المطرب محمود العسيلي والمطرب تامر حسني من المليون الرابع حيث حققت الأغنية في يومين مشاهدات ثلاثة ملايين و٦٠٠ ألف مشاهدة بينما احتلت التريند.والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وهي ضمن أغنيات الصيف السينجل التي يطرحها المطربان في هذا التوقيت بينما تتنافس الاغنية مع عدد من الأغاني الأخرى مثل أغنية عمرو دياب الجديدة وأغنية حسين الجسمي التي حملت اسم طبطبة.ويقترب تامر حسني خلال الفترة الحالية من الانتهاء من تصوير فيلم "مش أنا" الذي يقوم ببطولته بصحبة الفنانة حلا شيحة على أن يعرض خلال الأسابيع المقبلة وهو من إخراج سارة وفيق.