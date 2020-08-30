محاولة للتصالح مع النيابة.. كواليس جلسة محاكمة «محاميّ مغاغة»

انعقدت اليوم جلسة محكمة جنايات المنيا، لنظر قضية محامي مغاغة المتهمين بإهانة القضاء، والتي انتهت إلى تأجيل القضية إلى الجلسة القادمة.في بداية الجلسة بادرت المحكمة بالقول إن القضاء والمحاماة جناحا العدالة التي لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأنها قد طالعت ضمن أوراق القضية عددا من المبادرات التي قدمت للنائب العام والمحامي العام، إلا أنها لم تجد في الأوراق ردًا عليها.ورأت المحكمة، تأجيل القضية لتمكين النقيب العام للمحامين من الحصول على رد عن هذه المبادرات، إلا أن رجائي عطية، طالب بعد اتخاذ هذا المنحني في القضية باللجوء إلى المبادرات مبديا استعداده للدفاع عن المتهمين.ولكن المحكمة أكدت عدم اطلاعها على القضية بعد وأنها لم تفض الأحراز المحالة إليها، مشيرة إلى أن تدخل النائب العام والقبول بالصلح قد يحل القضية.وأكد نقيب المحامين: رد النيابة واضح في إحالة الدعوى للمحاكمة خاصة أن كل جهود النقابة ومراسلاتها كانت في فترة التحقيقات، وإصدار النيابة قرار الاتهام بمثابة رد على مطالبتها بالتصالح.ولكن مع إصرار المحكمة على التواصل مع النائب العام أو المحامي العام، قائلة لرجائي عطية: "حضرتك فقيه وقدير والكل بيحترمك ويثق فيك وتواصلك مع النائب العام سيكون محلا للتقدير والاحترام"، رد النقيب واعدا بالمحاولة.وبناء عليه تم تأجيل القضية إلى الجلسة المقبلة، مع وعد من النقيب العام بمحاولة التواصل مع النائب العام لحل القضية عن طريق التصالح.