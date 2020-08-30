وزير الاتصالات يستعرض خدمات بوابة مصر الرقمية الليلة

يستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع إطلاق بوابة مصر الرقمية، ويتحدث عن الرؤية الرئاسية لخطة بناء مصر الرقمية أثناء حلوله ضيفًا على برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية ريهام السهلي وذلك في العاشرة مساءً.ومن المقرر أن يشرح الوزير كيفية تسجيل المواطنين على بوابة مصر الرقمية وأهم الخدمات التي توفرها بعد إطلاق البث التجريبي لها وإتاحة نحو 70 خدمة حكومية إلكترونية على البوابة يمكن للمواطن الحصول عليها من المنزل.وقال وزير الاتصالات، لـ«الدستور»، إن هناك إقبالا من المواطنين للتسجيل على بوابة مصر الرقمية للخدمات، حيث شهد، أمس السبت، تسجيل نحو 5200 مواطن بياناتهم على الموقع وبلغ إجمالي مَن سجلو بياناتهم، حتى الآن، نحو 30 ألف مواطن.أشار الوزير إلى أنه جارٍ استكمال باقي الخدمات الحكومية وإتاحتها خلال العام الجاري، موضحًا أن المستهدف الوصول بالخدمات إلى نحو 155 خدمة بنهاية 2021.