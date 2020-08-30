مخرج كليب أنغام «بحبك وبرتاحلك»: اتصور في أقل من 24 ساعة

أعرب المخرج عادل جمال، عن سعادته بالتعاون مع النجمة أنغام، في أحدث كليباتها المصورة التي طرحت منذ يومين بعنوان "بحبك وبرتاحلك".وقال "جمال"، في تصريح لـ"الدستور"، إن الأغنية لم تستغرق كثيرا في التحضيرات الخاصة بالتصوير، مشيرا إلى أن أنغام كانت متحمسة بشدة لتصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب.وأضاف أنه قرر تصوير الأغنية في الساحل الشمالي تماشيا مع الأجواء الصيفية التي نعيشها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن كلمات الأغنية بها بهجة وسعادة كبيرة، مشيرا إلى أنه كان يريد أن يُظهر أنغام بشكل جديد ومختلف.وتابع أنه قام بتصوير الأغنية في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الصعوبة الوحيدة التي واجهته كانت بسبب درجة الحرارة المرتفعة، خاصة أنه كان يقوم بتصوير وقت الذروة حتى غروب الشمس.وتتعاون أنغام، في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والمحلن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي تميم، وتم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.من جانبها، أوشكت أنغام، على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية التي انتهت من تسجيله مؤخرًا كاملًا باللهجة الخليجية، من أجل جمهورها في الخليج العربي، حيث يضم الألبوم 12 أغنية مختلفة ومتنوعة تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين العرب.ومن المقرر أن يحمل الألبوم اسم "مزح"، ويضم أغنيات مثل "ألف أسف"، و"بعض الخطأ"، و"غريب الطاولة"، و"تسلم يدينه"، و"لايقين"، وتتعاون فيه مع الشاعر الغنائي عبدالرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وتركي آل الشيخ، بالإضافة إلى الموسيقار هاني فرحات، التي تسجل تعاونًا جديدًا معه بهذا الألبوم.