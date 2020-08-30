مصطفى منصور: فخور بتقديم عرض الحادثة على مدار 3 سنوات

عبر الفنان الشاب مصطفي منصور عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال العرض المسرحي "الحادثة"، والذي قدم على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.وقال منصور، في تصريح لـ"الدستور": "العرض تم تقديمه للعام الثالث علي التوالي، وفخور بأنني لي عرض يستمر تقديمه كل هذه الأعوام علي خشبة مسرح الدولة، واستمتعت بشكل كبير به وبردود الفعل التي وصلتني".وأوضح أن هناك فريقًا ضخمًا ومهمًا لخروج العرض بهذا الشكل واستمراره علي مدار ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل مهمًا خلف الكواليس وإضاءة وعمالًا ومساعدين.واختتم موجهًا الشكر إلى مسرح الغد، قائلًا: "أعتبره بيتي وأخص بالشكر سامح مجاهد مدير المسرح".عرض "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.