سوسن بدر داخل بروفات مهرجان المسرح التجريبى

كشف الفنان سامح بسيوني، عن قيام الفنانة سوسن بدر بعمل البروفات الخاصة بمهرجان المسرح التجريبي في الدورة السابعة والعشرين.بينما رفض الكشف عن المفاجأة التي ستقدمها الفنانة، أو فكرة وجودها في حفل الافتتاح المقام يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.وتفتتح فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان، بينما سيبدأ الحفل بمراسم استقبال لضيوف الاستقبال في ساحة المسرح القومي بالعتبة، والذي يقام به حفل الافتتاح للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، كما يتضمن الافتتاح "حالة كرنفالية" لاستقبال ضيوف المهرجان.