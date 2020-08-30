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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:36 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
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​تشارك مصر، مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 1-3 سبتمبر عبر الإنترنت تحت شعار "عجلة التغيير التنظيمية: التنظيم من أجل التحول الرقمي".

ويشارك المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز بالمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية وذلك للتحدث عن جهود قطاع الاتصالات المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وماله من آثار إيجابية في الإسراع من الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي.

توفر الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون وتحديد نهج وأدوات تنظيمية متطورة من أجل توفير والنفاذ إلى الإنترنت واستخدامها لفائدة الناس في كل مكان بأسعار مناسبة وبطريقة آمنة وموثوق بها.

وفي إطار الندوة، ينعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل الموضوعية، منها مناقشات المائدة المستديرة التنظيمية الإقليمية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020، والمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية، واجتماع الرابطات التنظيمية الإقليمية، واجتماع الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية وكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص، والدورات الأساسية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات.

وبمناسبة احتفال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات بدورتها العشرين، يحتفل الاتحاد الدولي للاتصالات بمرور 20 عام على تغيير الأُطر التنظيمية، حيث سيتم تقديم نسخةً مُحدّثةً من كتيب تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمناسبة الذكرى العشرين لصدوره، فضلًا عن إرشادات ملموسة بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها منظمو الاتصالات من أجل تحقيق النفاذ للتحول الرقمي.

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