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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«محمد» الاسم الأكثر شيوعًا بين الطلاب في إسرائيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:22 م
الطلاب في إسرائيل
الطلاب في إسرائيل
سارة الشلقاني
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كشفت وزارة التعليم لدى الاحتلال الإسرائيلي أن اسم «محمد» هو الأكثر شيوعا بين الطلاب الذين سيدخلون الصف الأول في المرحلة التعليمية للعام الحالي.

وأكدت وزارة التعليم الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك 2023 طالبا يحملون اسم محمد، مقابل 1660 طالبا يحملون اسم «أوري» وهو اسم عبري، كما أنه فارق كبير للغاية بين الاسمين.

من جانبها، قالت عنان بن شبات باحثة إسرائيلية، إنه كان ينظر لأسماء مثل "محمد – تمار – ديفيد" وغيرها، على أنها لأشخاص أصبحوا كبار السن، ولكننا وجدنا أنه ما زالت العائلات تسميها حتى الآن لأطفالها.

وجاء بعد اسم «أوري» العبري، عدة أسماء أخرى عبرية بفارق طفيف في أعداد الطلاب، مثل ديفيد وتمار وغيرها.

ومن المقرر بدء العام الدراسي الجديد لدى الاحتلال الإسرائيلي في الأول من سبتمبر المقبل، على أن يكون التعلم عن بعد لطلاب الصف الخامس وحتى الصف الـ12، بينما صفوف الطلاب صغار السن ستكون من داخل مقرات الدراسة، على أن يتم توزيعهم بشكل جيد ومتباعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي كورونا.

فيما كشفت جمعية "لاتيت" الإسرائيلية، في تقريرها، الأسبوع الماضي، أن هناك 53 ألف طالب لا يملكون الأدوات الأساسية للدراسة عن بعد، مشيرةً إلى أن خمس الطلاب فقط لا يملكون أجهزة كمبيوتر، ويتوفر لهم إمكانية الاتصال بخدمة الإنترنت.

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