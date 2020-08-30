المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج تعلن فتح أبوابها

أعلنت المدرسة القبطية الكاثوليكية بسوهاج لتنمية المواهب، تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك فتح باب التقديم للدفعة الجديدة، وذلك بدءًا من 1 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل للاشتراك في الكورسات الفنية المختلفة.وتقدم المدرسة الخدمة الفنية الشاملة لمدة عام كامل فى المجالات الآتية: تعليم آلة البيانو والأورج، إضافة إلى تعليم وتدريب "صوت".وأكدت المدرسة الكاثوليكية أن الدراسة ستكون بالتنسيق مع الآباء الرعاة، ما يتماشى مع مواعيد الكنيسة، وإجراءات توخي الحذر من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن العدد الأدنى لكل كنيسة 6 أفراد والعدد الأقصى 12 فردًا، ولا يقل عمر المتدرب عن 15 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا، وتمنح المدرسة كل المتدربين هدايا رمزية وبيانو لأفضل عازفين، إضافة إلى تسجيل ترنيمة لأفضل الأصوات.