ارتفاع منسوب نهر الدندر بالسودان وتحذيرات من فيضانات قوية

ارتفع منسوب نهر الدندر في السودان، اليوم الأحد، بشكل قياسي ليخرج عن مجراه بسبب المياه الواردة من الهضبة الأثيوبية.وأوضحت وزارة الري السودانية، أن محطة قياس نهر الدندر أظهرت ارتفاعه ١٣ مترا مقارنة مع منسوب الأمس الذي سجل ١٢٨٠ مترا، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".وأشار البيان إلى أن المياه المنحدرة من الهضبة الإثيوبية واصلت انحدارها في الخيران التي تصب في نهر الدندر مما تسبب في خروج النهر من مجراه الرئيسي، وتشير المؤشرات إلى بداية مرحلة الفيضان خاصة بعد أن يتجاوز المنسوب الثلاثة عشر مترا.ودعت الوزارة إلى أهمية تضافر الجهود لمجابهة التحديات وتقليل الخسائر وضرورة أخذ الحيطة والحذر ووضع التحوطات اللازمة، داعية المواطنين القاطنين على ضفتي النهر بالابتعاد عن مجرى النهر ومناطق الخطورة من أجل سلامة الجميع.