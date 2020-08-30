رئيس الوزراء يتابع موقف إزالات مخالفات البناء بالجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مهما مع محافظ الجيزة، لمتابعة موقف إزالات مخالفات البناء وكذا التصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.